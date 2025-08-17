Médico sobre diagnóstico que afetou Adriane Galisteu: 'Se espalha para o corpo rapidamente'

Adriane Galisteu detalhou um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o quadro que afetou a apresentadora
No mês fevereiro deste ano, Adriane Galisteu (52) revelou que foi diagnosticada com pielonefrite. Hoje, a apresentadora está completamente recuperada, mas à época ela detalhou que precisou de atendimento médico após apresentar febre alta.
"Eu tive uma pielonefrite, que é uma infecção urinária alta. Eu não tive cistite, eu tive febre, com um tal de uma pedrinha, um cálculo renal que já estava no canal da uretra. Ele impedia o xixi de passar [...] Quando cheguei no Brasil, corri para o hospital e fiz um exame de sangue para saber o que eu tinha tido", disse ela nas redes sociais.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, há 15 anos especialista em doenças dos rins ecoordenador do Instituto do Rim Carrascosi. Ele explica sobre o quadro.
"A infecção urinária alta é o que chamamos de pielonefrite. Então, é uma infecção urinária no rim, geralmente são infecções graves, pois este órgão é vascularizado e um bactéria naquele local se espalha para o corpo rapidamente", declara.
Os sintomas mais comuns são:
"E muitas vezes não tem muito sinal na urina, às vezes começa com uma queimação, pode acontecer da infecção urinária ser baixa e a bactéria subir para o rim. Então, é importante sempre tratar e procurar atendimento médico o mais rápido possível quando tem algum sinal de infecção na via urinária", afirma.
Estudos da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) apontam que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com alguma disfunção renal. E são diversos os tipos de doença renal que podem se manifestar na forma crônica ou aguda. Por isso, o Dr. Henrique chama a atenção.
"O tratamento tem que ser rápido, tem que ser feito exame de imagem, mas a princípio o tratamento é apenas clínico, com antibiótico, repouso e hidratação. Tratada rapidamente e feito o diagnóstico rapidamente, às vezes uma infecção urinária simples, que as pessoas não tratam corretamente, não tratada corretamente pode se tornar uma pialonefrite", finaliza o Dr. Henrique Carrascossi ao analisar caso da apresentadora Adriane Galisteu.
Dr. Henrique Carrascossi: Médico Nefrologista (CRM 125.571) há 15 anos, especialista em doenças dos rins, com residência médica e título de especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e Associação Médica Brasileira (AMB). Professor de medicina da Universidade de Araraquara (UNIARA) e supervisor do programa de residência médica em clínica médica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) na UNIARA. Também atua como médico coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, além de coordenar o Instituto do Rim Carrascossi.
