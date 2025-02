Adriane Galisteu é internada após férias na Europa e recebe diagnóstico: 'Monitorada'

A apresentadora Adriane Galisteu voltou ao Brasil nesta quinta-feira, 6, após férias na Suíça, na Itália e no Vaticano, e precisou ir ao hospital

A apresentadora Adriane Galisteu voltou ao Brasil nesta quinta-feira, 6, após passar férias na Suíça, na Itália e no Vaticano, e precisou ir ao hospital. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a artista contou que passou mal durante a viagem e achou melhor investigar se tinha algo errado com sua saúde. Horas depois, deu detalhes do diagnóstico que recebeu.

"E aí, gente? Olha só. Tá tudo bem", iniciou. "Eu só parei aqui no Einstein pra fazer uns exames pra saber exatamente o que tava acontecendo comigo, né? Porque ninguém tem 39° de febre do nada. Tomei antibiótico, tô ótima, mas o médico pediu pra dar uma olhadinha, então tô de molho, ainda tô com as roupas de viagem, com aquelas meias [de compressão], acabei de chegar de viagem", detalhou.

"Desembarquei aqui no [Hospital Israelite Albert] Einstein. Mas tudo bem, faz parte do game [jogo]. Ainda nem passei em casa, só mandei as malas para lá. Tô com a roupa do avião, e com a cara do avião também. Ai, meu Deus, vamos lá!", continuou.

Horas depois, ela compartilhou outro vídeo. "Sigo aqui, gente. Monitorada. Esperando para ver o que vai acontecer. Pelo jeito, vou ficar aqui um pouquinho. Mas tô aqui, tô me sentindo bem, tô esperando os resultados dos exames. Eu ainda tô no Pronto-Socorro, tô aqui no PA [Pronto Atendimento] desde que eu cheguei, eu não fui pro quarto. Mas eu acho que vão me mandar agora pro quarto".

Qual foi o diagnóstico?

Em seguida, contou qual foi o diagnóstico que recebeu. " E meu diagnóstico é infecção urinária alta, tem um nome que já falaram várias vezes e eu esqueci várias vezes . Freud explica", brincou ela, que foi ao hospital acompanhada do marido, Alexandre Iódice.

Em outro momento, desabafou: "Então, gente, tô só olhando o dia lindo ali fora e tá me dando uma raiva (risos). Porque eu tô sem sintomas, eu tô bem, e eu tô nessa situação aqui. Eu só olhando o céu ali. Tô no quarto já... Esperando. Esperando, esperando. Ainda não consegui chegar em casa, tirar a roupa da viagem, tomar um banho, escovar os dentes, comer uma comida deliciosa, que eu tinha pedido pra fazer uma feijoada. Ai, meu Deus do céu."

