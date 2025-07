Adriane Galisteu abre o coração ao falar da mãe: 'Não gosto de ver o tempo passando'

Durante o especial CARAS Inverno, a apresentadora Adriane Galisteu confessou como lida com a finitude e o envelhecimento

Ao longo de sua trajetória, Adriane Galisteu (52) se tornou perita em quebrar tabus. Sempre de cabeça erguida, ela provou ao Brasil o tamanho de sua força e talento. Sem medo de expor o que pensar, a apresentadora marcou presençça na temporada de inverno de CARAS, em Campos de Jordão, na serra paulista, ao lado de seu Alexandre Iodice (53) e do filho, Vittorio (14).

Capa da Revista CARAS desta semana, Adriane Galisteu abriu o coração ao falar sobre sua mãe, dona Emma Galisteu, e em como tem lidado com o envelhecimento da matriarca da família. A apresentadora responde.

"O envelhecimento da minha mãe, que está sendo difícil para mim. Vê-la envelhecer e passar por esse processo de voltar a ser criança é difícil. Ela depende de mim, do meu carinho, da minha atenção, mas também depende do básico", declara.

Envelhecer não é o mesmo que finitude!

Adriane Galisteu menciona que existe uma diferença entre finitude e envelhecimento. Porém, ela reforça não ter problemas com o amadurecimento: "O problema é a finitude, não gosto de ver o tempo passando e ver que você está mais perto do fim do que do início". diz. A artista analisa que sua mãe está ficando diferente nestes últimos anos.

"Lido mal, muito mal! As pessoas confundem envelhecer com finitude. Eu acho uma merda envelhecer, eu só aceito. Mas é preciso ficar claro que não acho ruim os cabelos brancos, a falta de colágeno, a bunda caída, as rugas, porque tudo isso você conserta, coloca toxina, puxa, faz dieta [...] Para mim, é difícil administrar isso e percebo pela minha mãe, que fica diferente a cada dia, e pelo Vittorio, que também cresce muito rápido", finaliza a apresentadora Adriane Galisteu.

