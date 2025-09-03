Médico explica sintoma relatado por Duda Guerra, ex-nora de Angélica: 'Acima do normal'

Influenciadora digital, Duda Guerra revelou um sintoma; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explica o caso

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, usou as redes sociais na última terça-feira, 2, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação nos stories, ela contou que precisou ir ao hospital após passar mal.

Antes de se dirigir à unidade médica, Duda relatou o que estava sentindo: "Eu não estou muito bem. Estou com febre e sentindo o meu corpo gelado, com muito frio, dor de cabeça . Então acho que vou ficar mais quietinha por aqui", disse. Durante a madrugada, mostrou que estava dentro do carro e acrescentou: "Indo para o hospital gente... muita dor". Logo em seguida, ela mostrou que já estava no hospital e explicou o tratamento, mas não detalhou o diagnóstico: "A dra passou antibiótico e anti inflamatorio para tomar durante 1 semana".

O que diz o infectologista?

O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), explica os sintomas relatados pela jovem e reforça que eles podem ocorrer como uma forma de combate do organismo para infecções.

"A febre é um aumento da temperatura corporal acima do normal, que geralmente ocorre quando o organismo está combatendo uma infecção ou outro processo inflamátório. Esse mecanismo faz parte da resposta imune do corpo, o hipotálamo (nosso 'termostato interno') eleva o ponto de ajuste da temperatura corporal para ajudar a combater agentes invasores", declara.

Quando estou com febre?

A temperatura do corpo humano é controlada por uma área do cérebro chamada hipotálamo, que age como um termostato ajustado para manter os órgãos internos a 37ºC. Agentes infecciosos ou doenças podem elevar a temperatura do organismo, o que caracteriza a famosa febre, que não é uma doença, mas pode vir acompanhada de outras reações.

"Quanto à sensação de frio ou corpo gelado, isso é completamente normal. No início da febre, o corpo ativa mecanismos para conservar calor, como vasoconstrição (redução do fluxo sanguíneo para a pele), o que faz com que sintamos frio, especialmente nas extremidades. Além disso, podem ocorrer calafrios ou tremores musculares, que são respostas fisiológicas para gerar calor interno e elevar a temperatura até atingir o novo ponto estabelecido pelo hipotálamo", finaliza ao analisar casos como da influenciadora digital.

