Médico explica sintoma relatado por Duda Guerra, ex-nora de Angélica: 'Acima do normal'

Influenciadora digital, Duda Guerra revelou um sintoma; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explica o caso
A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, usou as redes sociais na última terça-feira, 2, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação nos stories, ela contou que precisou ir ao hospital após passar mal.
Antes de se dirigir à unidade médica, Duda relatou o que estava sentindo: "Eu não estou muito bem. Estou com febre e sentindo o meu corpo gelado, com muito frio, dor de cabeça. Então acho que vou ficar mais quietinha por aqui", disse. Durante a madrugada, mostrou que estava dentro do carro e acrescentou: "Indo para o hospital gente... muita dor". Logo em seguida, ela mostrou que já estava no hospital e explicou o tratamento, mas não detalhou o diagnóstico: "A dra passou antibiótico e anti inflamatorio para tomar durante 1 semana".
O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP),explica os sintomas relatados pela jovem e reforça que eles podem ocorrer como uma forma de combate do organismo para infecções.
"A febre é um aumento da temperatura corporal acima do normal, que geralmente ocorre quando o organismo está combatendo uma infecção ou outro processo inflamátório. Esse mecanismo faz parte da resposta imune do corpo, o hipotálamo (nosso 'termostato interno') eleva o ponto de ajuste da temperatura corporal para ajudar a combater agentes invasores", declara.
A temperatura do corpo humano é controlada por uma área do cérebro chamada hipotálamo, que age como um termostato ajustado para manter os órgãos internos a 37ºC. Agentes infecciosos ou doenças podem elevar a temperatura do organismo, o que caracteriza a famosa febre, que não é uma doença, mas pode vir acompanhada de outras reações.
"Quanto à sensação de frio ou corpo gelado, isso é completamente normal. No início da febre, o corpo ativa mecanismos para conservar calor, como vasoconstrição (redução do fluxo sanguíneo para a pele), o que faz com que sintamos frio, especialmente nas extremidades. Além disso, podem ocorrer calafrios ou tremores musculares, que são respostas fisiológicas para gerar calor interno e elevar a temperatura até atingir o novo ponto estabelecido pelo hipotálamo", finaliza ao analisar casos como da influenciadora digital.
Leia também: Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
Ver essa foto no Instagram
Dr. Igor Maia Marinho é médico infectologista (CRMSP 175898) formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), onde atualmente atua como preceptor e em atividades com os alunos e médicos em formação. Atualmente, é médico na Clínica Sartor. Além da formação no Brasil, possui fellowship em um dos melhores hospitais do mundo, a Cleveland Clinic (Ohio - MA) em Infectologia.
Epilepsia
Médico explica como é o tratamento para epilepsia, condição de Laura Neiva: 'Cada cérebro é único'
LIPEDEMA
Médica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'
|Médico explica sintoma relatado por Duda Guerra, ex-nora de Angélica: 'Acima do normal'
|Kim Kardashian expõe luta contra doença e médica alerta: 'Não deve ser subestimada'
|Xuxa faz homenagem em aniversário de Luciano Huck: “Seja muito feliz!”
|Gaby Spanic, de A Usurpadora, em A Fazenda? Astróloga revela: 'Aventura'
|Tiago Scheuer abre o jogo sobre o Hora 1: 'O maior desafio da minha carreira'
|Angélica revela que é rigorosa na rotina com os filhos: ‘Não é para ficar bem na foto’
|Belle Silva revela segredo para manter casamento à distância com Thiago Silva
|Médico explica como é o tratamento para epilepsia, condição de Laura Neiva: 'Cada cérebro é único'
|Semelhança em fotos de Virginia e Vini Jr desperta a curiosidade dos fãs
|Saiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional e estreia no Globo Repórter