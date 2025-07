Duda Guerra surge aos beijos com rapaz após terminar com Benício Huck

Após se separar de Benício Huck, Duda Guerra faz a fila andar e surge em clima de romance com estudante de medicina

Ex-namorada de Benício Huck, Duda Guerra fez a fila andar! Nesta semana, ela assumiu o affair com um novo rapaz ao compartilhar uma foto deles aos beijos nas redes sociais.

Duda compartilhou uma foto dando um beijo carinhoso no estudante de medicina Bruno Welter Lucianelli. A imagem foi exibida de forma despretensiosa nas redes sociais e sem mais detalhes sobre o romance.

Bruno tem o perfil fechado nas redes sociais e a única informação pública sobre ele é de que estuda na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Nas redes sociais, os internautas fizeram comentários sobre o novo affair e a semelhança do rapaz com o ex da influencer. “Tão rápido assim? E idêntico ao ex”, disse um seguidor. “Percebemos que ela tem um padrão”, afirmou outro. “A fila anda rápido para os jovens”, comentou mais um.

Novo affair de Duda Guerra - Foto: Reprodução / Redes sociais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHOCANTE (@chocante2025_)

Benício Huck também já fez a fila andar

De acordo com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Benício Huck, de 17 anos, foi visto trocando beijos e carinhos com uma jovem misteriosa no dia 18 de junho.

O flagra de Benício aconteceu em uma festa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O jovem apareceu em um canto da balada com uma jovem durante o momento de romance.

O momento aconteceu pouco tempo depois de Benício se separar de Duda Guerra, com quem ele namorou por cerca de um ano.

A polêmica que levou ao fim do namoro de Benício Huck e Duda Guerra

O romance de Duda Guerra e Benício Huck chegou ao fim por causa de rumores de ciúmes. Tudo começou quando ela foi tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, que estava em uma viagem de trabalho com Duda. Antonela pediu para seguir a conta privada de Benício no Instagram e ele mandou o print para a namorada, que foi confrontar a jovem e criou um climão na viagem de influencers.

A história caiu na internet e as duas compartilharam pronunciamentos sobre o ocorrido. Duda Guerra contou que Benício mostrou para ela o print da solicitação de Antonela Braga. “Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, afirmou ela. Em sua defesa, Antonela disse que não tinha nenhum interesse a mais em Benício, que ela só pediu para seguir por ele ser filho de famosos. “O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é super conhecido, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade de saber sobre a vida de pessoas nesse meio. Assim como eu sigo o Cauã Reymond”, afirmou.

Além disso, Antonela disse que outras duas influencers se afastaram dela em uma viagem após Duda confrontá-lo no hotel por causa do perfil dix de Benício. Porém, as influencers envolvidas contaram que apenas não queria mais contato com a colega de profissão.

Com toda a repercussão na internet, o romance de Duda e Benício esfriou e os dois se separaram. Agora, ambos estão solteiros. "A gente não se fala mais e eu acho que já foi tudo esclarecido sobre essa situação", disse ela na época do término.

Leia também: Luciano Huck fala pela 1ª vez sobre polêmica com o filho: ‘Resolve em casa’