Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação nos stories, ela contou que precisou ir ao hospital após passar mal.

Antes de se dirigir à unidade médica, Duda relatou o que estava sentindo: "Eu não estou muito bem. Estou com febre e sentindo o meu corpo gelado, com muito frio, dor de cabeça. Então acho que vou ficar mais quietinha por aqui", disse.

Durante a madrugada, mostrou que estava dentro do carro e acrescentou: "Indo para o hospital gente... muita dor". Logo em seguida, ela mostrou que já estava no hospital e explicou o tratamento: "A dra passou antibiótico e anti inflamatorio para tomar durante 1 semana".

Duda Guerra fala sobre não tirar tumor da perna

Recentemente, Duda Guerra comentou sobre a decisão de não realizar a cirurgia para remover o tumor no osso da perna. Ela contou que vinha sentindo dor na região e fazendo compressas. Ao mostrar o inchaço, a influenciadora digital explicou que optou por não passar pelo procedimento devido ao risco da operação e da cicatriz que ficaria na perna.

"Vocês conseguem ver um relevo? Então, esse é o meu osteocondroma...", começou dizendo. Em seguida, ela explicou o motivo de ficar suportando os incômodos, que aparecem de vez em quando. "Optei por não tirar. Toda cirurgia tem um risco, a cicatriz fica muito "feia". E eu consigo conviver com ele", disse. "Meu médico falou que se a dor fosse suportável para mim eu poderia não tirar. Tem dias que vem uma dor bem forte, mas logo passa", completou.

Além desse tumor, Duda Guerra também teve outro no braço que era aparente. "É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal de vasos sanguíneos", exibiu como era o outroem sua rede social.

Outro diagnóstico

Ainda nos últimos dias, Duda Guerra falou sobre outro diagnóstico. Após publicar um vídeo em que aparece escrevendo com a mão apoiada em um paninho, ela explicou que usa o acessório por ter hiperidrose, condição que provoca suor excessivo.

“A minha mão sua muito. Mas é muito mesmo. Sua tanto que, se eu ficar assim [com a mão levantada], pinga suor. Eu já nasci com isso. É genética, eu acho, porque minha mãe e minhas tias têm. Quando eu era criança, tinha muito problema de rasgar folha porque eu apoiava minha mão no papel e rasgava. E aí eu aprendi a escrever em cima de um paninho, e assim a folha não molha. Eu faço isso a minha vida inteira", ela iniciou.

Em seguida, ela mostrou que tem uma coleção de toalhinhas para essa finalidade. “Hoje em dia não é motivo mais de insegurança para mim. Mas já foi muito. Porque, quando eu era pequena, eu tinha vergonha de dar a mão para amigos, na missa para rezar o Pai-Nosso, porque minha mão tava sempre muito suada. Mas hoje em dia eu acho que essas características definem quem a gente é.”

Na sequência, ela contou que o nome da condição é hiperidrose.“Eu tenho na mão e no pé. Não tenho na axila e nem em nenhum outro lugar.”

Vale lembrar que , a hiperidrose é uma condição caracterizada pelo suor excessivo, que pode se concentrar em áreas específicas, como mãos, axilas e pescoço, ou afetar todo o corpo. O problema pode ser controlado com acompanhamento de um médico dermatologista.

