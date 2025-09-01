CARAS Brasil
  2. Médico explica quadro da mãe de Christiane Torloni e relação com a idade: 'Ainda mais intenso'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Christiane Torloni revelou que a mãe está bem e se recuperou rápido após um episódio na saúde; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni explica

Dr. Guilherme Rossoni
Publicado em 01/09/2025, às 20h20

Christiane Torloni contou que a mãe Monah Delacy está bem e se recuperou de forma rápida após um AVC - Foto: Brazil News
A atriz Christiane Torloni dividiu com o público no domingo, 31, raros registros da mãe, a também atriz Monah Delacy, de 96 anos. Por meio das redes sociais, a artista contou que a família se reuniu em uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, para agradecer o reestabelecimento da saúde da veterana, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Sem revelar muitos detalhes sobre o ocorrido, a atriz contou que Monah Delacy está bem e se recuperou de forma rápida. "Um momento de muita emoção na Missa de Ação de Graças pela benção do pronto restabelecimento da mamãe após o AVC. Um milagre! Ela está estalando de energia e saúde!", escreveu a atriz na legenda da postagem.

O que diz o neurocirurgião?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele explica. 

"O AVC, sigla para Acidente Vascular Cerebral, também conhecido por derrame cerebral, acontece quando o sangue deixa de chegar a uma parte do cérebro. Isso acontece porque um vaso sanguíneo pode entupir, no caso do AVC isquêmico, ou se romper, no caso do AVC hemorrágico. Sem a chegada de oxigênio e nutrientes, as células cerebrais começam a morrer em poucos minutos, o que pode causar dificuldades para falar, enxergar, se movimentar ou até levar à perda de consciência. Em casos mais graves, pode levar a óbito", declara.

Dados que chamam a atenção

Uma em cada quatro pessoas com mais de 35 anos vai sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, em algum momento da vida e 90% desses derrames poderia ser prevenido por meio do cuidado com um pequeno número de fatores de risco, incluindo hipertensão ou pressão alta, tabagismo, dieta e atividade física. O alerta é da Organização Mundial do AVC com dados de 2023.

"Nos idosos, como no caso da mãe da atriz que tem 96 anos, o AVC costuma ter impacto ainda mais intenso. Isso acontece porque, com o envelhecimento, os vasos sanguíneos ficam mais frágeis, o cérebro se torna menos resistente à falta de oxigênio e a recuperação após o evento tende a ser mais lenta", afirma.

Segundo o neurocirurgião, mesmo um AVC considerado pequeno pode trazer grandes limitações para a fala, a mobilidade ou a memória em pessoas muito idosas. Além disso, a chance de complicações e mortalidade aumenta com a idade.

"Embora não seja possível controlar o envelhecimento, cuidar da saúde ao longo da vida e reconhecer os sinais rapidamente ajuda a reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida em qualquer fase", finaliza ao analisar casos como da mãe da atriz Christiane Torloni. 

Leia também: Christiane Torloni conta que a mãe, Monah Delacy, sofreu um AVC: 'Milagre'

Dr. Guilherme Rossoni é neurocirurgião (CRM-SP 161-136 • CRM-ES 11.625 • CRM-RJ 52.0115109-6) com atuação no tratamento de doenças da coluna vertebral e dor crônica. É formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e concluiu residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. É membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e possui formações complementares em cirurgia minimamente invasiva da coluna, cirurgia endoscópica e técnicas avançadas de centros como o IRCAD e o World Spine Center. Atende em clínicas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

