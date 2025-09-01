Christiane Torloni conta que a mãe, Monah Delacy, sofreu um AVC: 'Milagre'

Em uma missa, a atriz Christiane Torloni celebrou a recuperação da mãe, a também atriz Monah Delacy, após a veterana sofrer um AVC

A atriz Christiane Torloni dividiu com o público no domingo, 31, raros registros da mãe, a também atriz Monah Delacy, de 96 anos. Por meio das redes sociais, a artista contou que a família se reuniu em uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, para agradecer o reestabelecimento da saúde da veterana, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Sem revelar muitos detalhes sobre o ocorrido, Torloni contou que Monah Delacy está bem e se recuperou de forma rápida. " Um momento de muita emoção na Missa de Ação de Graças pela benção do pronto restabelecimento da mamãe após o AVC. Um milagre! Ela está estalando de energia e saúde! ", escreveu a atriz na legenda da postagem.

" Muito obrigada ao nosso amado padre Jorjão que, apesar de estar de licença, nos honrou com sua homilia. Missa rezada com muita emoção pelo querido padre Alexandre! Obrigada, amigos amados! Nossa amizade fica cada vez mais linda ", completou a famosa.

Nos comentários, diversos amigos e fãs também celebraram a recuperação da veterana e aproveitaram para deixar inúmeras mensagens carinhosas à dona Monah Delacy: "Muito amor", escreveu a atriz Ana Beatriz Nogueira. "Que lindeza! Que alegria!", declarou Alexandra Martins, esposa de Antônio Fagundes.

"Que bênção maravilhosa! Gratidão a Deus pela vida, pela fé e pela cura. Nós te amamos, Dona Monah, exemplo de força e luz!", disse uma internauta. "Saúde e uma excelente recuperação para nossa amada", desejou outra. "Que Deus continue abençoando e protegendo você e sua família! Muita saúde para a Sra Monah Delacy, sempre linda e elegante!", comentou uma terceira.

Vale lembrar que Delacy Monah atuou em grandes novelas como 'Pai Herói' (1979), 'Explode Coração' (1995), 'Senhora do Destino' (2004), entre outras. Sua última aparição nas telinhas da Globo foi em 'Fina Estampa' (2011), onde interpretou a mãe de Tereza Cristina, personagem de Christiane.

Christiane Torloni e Antonio Fagundes avaliam os rumos da TV aberta

Após décadas com o status de estrelas globais, tanto Christiane Torloni (68) quanto Antonio Fagundes (75) encerraram seus contratos com a Globo e já deixaram claro que a nova fase é permeada pela liberdade artística. Em entrevista à Revista CARAS, as celebridades – que protagonizaram um dos casais mais icônicos das novelas, Diná e Otávio, de A Viagem, de 1994 – abrem o coração e avaliam os rumos da TV aberta.

"Para chegar mais perto do público, estão cometendo o erro de querer imitar a internet. As novelas antigas tinham cenas de 10, 15 minutos. Hoje em dia isso é impossível, tudo é muito rápido. O teatro é um refluxo disso. O teatro te permite ter calma, baixar a poeira. Você chega, senta e fica vendo durante uma hora e meia atores te contando uma história. Você entra na história e sai de lá modificado", compara Fagundes.

"Na época das cavernas, a gente fazia isso, ficava na beira da fogueira conversando. Precisamos um do outro para continuar sendo quem somos, senão a gente se desumaniza e o teatro é uma manifestação humanista. Mudanças são importantes, mas abandonar um legado que nos constitui é estupidez. A gente precisa manter essa conexão para acabar com a hostilidade global que vivemos", frisa Torloni.

