Médico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'

No início deste ano, a modelo Jakelyne Oliveira assustou fãs e familiares ao ser internada na UTI após um episódio intenso de enxaqueca. A ex-A Fazenda contou que chegou a achar que estava sofrendo um AVC, já que perdeu a consciência, não conseguia falar e teve a visão “fechada”.

Para esclarecer os riscos desse tipo de crise, a CARAS Brasil conversou com o neurologista Matheus Luis Castelan Trilico, que destacou sinais de alerta e situações em que a enxaqueca pode se tornar uma emergência médica.

Quando a enxaqueca deixa de ser “só uma dor de cabeça”

“É verdade que muita gente ainda vê a enxaqueca apenas como uma dor de cabeça forte, mas ela é uma condição neurológica complexa, que pode envolver uma série de outros sintomas. Em alguns casos, como o da Jakelyne, a crise pode evoluir com sintomas neurológicos mais intensos como perda de consciência, alterações na fala, visão turva ou até paralisia de um lado do corpo”, explica o médico.

Segundo ele, a internação é necessária quando a crise apresenta características fora do padrão: “Esses sinais indicam que não estamos mais lidando com uma crise comum e que é fundamental procurar atendimento médico imediato. Internação pode ser necessária tanto para controle dos sintomas quanto para afastar outras causas mais graves”.

Risco de AVC em crises com aura

Durante o episódio, Jakelyne foi encontrada desacordada no banheiro. O neurologista alerta que, em situações como essa, a avaliação médica deve ser imediata:

“Em casos raros, a enxaqueca com aura pode estar associada a um risco aumentado de AVC, especialmente em pacientes com outros fatores de risco, como tabagismo, uso de anticoncepcionais ou predisposição genética”.

Ele reforça que perder a consciência não é algo típico da enxaqueca: “Perder a consciência durante uma crise não é um sintoma típico de enxaqueca e deve sempre ser investigado com cuidado”.

E completa: “Quando a pessoa tem sintomas neurológicos que duram mais do que o habitual, estão mais intensos ou surgem de forma abrupta, estamos diante de uma emergência médica e o ideal é procurar um hospital imediatamente para realizar exames, como a tomografia ou a ressonância”.

“Cabeça prestes a explodir”: quando a dor é sinal de alerta

Outro relato da modelo foi a sensação de que uma veia em sua cabeça “ia estourar”. De acordo com o especialista, esse tipo de dor pode indicar tanto uma crise severa quanto problemas ainda mais sérios:

“Essa sensação de pressão extrema ou ‘cabeça prestes a explodir’ pode acontecer em crises de enxaqueca mais severas, especialmente quando há muita sensibilidade à dor e à luz. No entanto, quando a dor é súbita, muito intensa e diferente das dores habituais da pessoa, temos que considerar outras causas, como hemorragia cerebral ou trombose venosa”.

O médico reforça a importância de não ignorar dores fora do padrão: “Por isso, qualquer dor de cabeça que fuja do padrão conhecido pelo paciente, especialmente se for a pior dor já sentida, deve ser avaliada com urgência”.

