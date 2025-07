Médico explica como evitar doença de Nattan e alerta: 'Forma abrupta'

Nattan precisou cancelar shows devido a uma doença infecciosa. O Dr. Igor Maia Marinho explicou como evitá-la e alertou para sintomas

Recentemente, no mês de julho, Nattan cancelou 4 shows por conta de uma doença infecciosa. Em comunicado, a equipe do músico escreveu: "O cantor Nattan foi diagnosticado com um quadro viral de Influenza A e, por determinação médica, não poderá cumprir os compromissos desse final de semana de shows". Em entrevista à CARAS, o Dr. Igor Maia Marinho explicou como evitar a contaminação e alertou que os sintomas acontecem de forma abrupta.

O que é a Influenza A?

O infectologista formado pela USP explicou que a doença viral e que sua transmissão acontece diversas formas: contato com pessoas infectadas ou, até mesmo, por superfícies (como o celular). Ele alerta que o indivíduo pode passar a Influenza até mesmo um dia antes dos sintomas aparecerem:

"A Influenza A é uma doença viral, causada por um vírus respiratório transmitido principalmente por gotículas expelidas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Mas também pode haver transmissão por partículas menores no ar (os chamados aerossóis) e pelo contato com superfícies contaminadas — como corrimãos, celulares e maçanetas — seguido do toque no rosto. A pessoa infectada já pode transmitir o vírus um dia antes dos sintomas aparecerem e continua contagiosa por cerca de uma semana".

Quais os sintomas e como tratar da Influenza A?

O especialista também alerta que os sintomas da doençã são parecidos com o da gripe comum, mas que se iniciam de uma hora para outra: " Os sintomas costumam começar de forma abrupta e incluem febre, dores no corpo, calafrios, tosse seca, dor de garganta, cansaço intenso e dor de cabeça. Em alguns casos, pode haver náusea ou diarreia, especialmente em crianças ".

Já o tratamento, é bem mais comum: repouso, hidratação e medicações para sintomas, como aqueles que abaixam a febre e os que diminuem as dores no corpo. Dr. Igor também pontua: "Em situações específicas, o médico pode prescrever antivirais como o oseltamivir, que são mais eficazes se iniciados até 48 horas após o início dos sintomas. A maioria dos pacientes se recupera em uma semana, mas grupos de risco — como idosos, gestantes e imunossuprimidos — podem ter quadros mais graves ".

Como evitar a Influenza A?

Por fim, o médico explica qual a melhor forma de se evitar o contágio por Influenza A: " A principal forma de prevenção é a vacinação anual contra a gripe, que está disponível no SUS e em clínicas privadas. Além disso, é importante manter as mãos sempre higienizadas, evitar aglomerações durante surtos, manter os ambientes bem ventilados, e usar máscara se estiver com sintomas gripais ou em locais de maior risco. Evitar contato próximo com pessoas doentes e cobrir a boca ao tossir ou espirrar também são medidas fundamentais".



