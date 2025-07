Médico explica diagnóstico que Preta Gil enfrentou durante tratamento: 'Risco significativo'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Marinho explica o diagnóstico que Preta Gil enfrentou durante seu tratamento. A cantora faleceu aos 50 anos

A cantora Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamado de câncer de cólon ou colorretal. Durante seu tratamento, no ano de 2023, a filha de Gilberto Gil (83) revelou que teve um choque séptico: "Eu passei por uma septicemia, por um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou no meu organismo", disse a artista em abril de 2023.

Entenda o que é este choque séptico

Para enteder mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) . Ele explica o quadro.

Segundo o especialista, a sepse é uma resposta desregulada e grave do organismo a uma infecção, capaz de causar falência de órgãos. Quando essa resposta evolui para instabilidade circulatória, ou seja, pressão arterial muito baixa que não melhora mesmo com reposição de líquidos, é um choque séptico.

"A forma mais grave da sepse. Trata-se de uma emergência médica, com risco significativo de mortalidade se não tratada rapidamente com antibióticos, suporte intensivo, assistência de equipes de saúde e controle da infecção", declara.

Dados que exigem atenção

No Brasil, são registrados cerca de 400 mil casos de sepse em pacientes adultos por ano, segundo dados do Ministério da Saúde . Por isso, o Dr. Igor Marinho reforça os cuidados durante o tratamento oncológico.

"A principal medida é a prevenção, cuidados com cateteres e dispositivos invasivos"; "Vacinação e atenção a sinais precoces de infecção (febre, calafrios, queda de pressão), com apoio medico e de equipes de saúde sempre que necessário"; "Em pacientes imunossuprimidos, muitas vezes é necessário iniciar antibióticos de forma empírica e precoce ao menor sinal de infecção".

"Em casos graves, o tratamento envolve internação em UTI, suporte hemodinâmico e, se necessário, cirurgia para controlar o foco infeccioso. O acompanhamento próximo por equipes de infectologia e oncologia é fundamental para reduzir riscos", finaliza ao avaliar casos como da cantora Preta Gil.

