  2. Pós-operatório de Faustão: Médico explica o que esperar após transplante de fígado
Bem-estar e Saúde / Explicação médica

Pós-operatório de Faustão: Médico explica o que esperar após transplante de fígado

Dr. Lucas Nacif detalha os cuidados e mudanças do corpo após a cirurgia de transplante de fígado, revelando a adaptação do organismo ao novo órgão e o impacto na qualidade de vida do paciente.

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 17h51

Faustão
Faustão - Foto: Reprodução / Instagram

O transplante de fígado é considerado uma das cirurgias mais complexas da medicina, mas também uma das mais transformadoras para os pacientes. Recentemente submetido ao procedimento, o apresentador Faustão passa agora por uma fase crucial de recuperação, que exige acompanhamento rigoroso e cuidados especiais para garantir que o novo órgão funcione plenamente. O comunicador recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 28, e seguirá com sua recuperação em casa

O início da adaptação do fígado

Segundo o Dr. Lucas Nacif, médico transplantador e cirurgião gastrointestinal, “diferentemente de outros órgãos, o fígado tem uma capacidade única de regeneração, o que torna a recuperação particularmente interessante de acompanhar”. Logo após a cirurgia, o fígado transplantado inicia sua adaptação ao organismo, produzindo bile e metabolizando toxinas. Em alguns casos, a retomada das funções é gradual, exigindo monitoramento médico constante.

“O transplante de fígado é uma das cirurgias mais gratificantes”, comenta o especialista. “Mesmo quando apenas parte do fígado é transplantada, como nos casos de doador vivo, ele cresce e se adapta às necessidades do receptor.

Medicamentos imunossupressores: a chave para evitar rejeição

Uma das mudanças mais significativas para o paciente após o transplante é o uso contínuo de medicamentos imunossupressores. O corpo não reconhece o novo órgão e tende a rejeitá-lo, exigindo um “acordo” delicado com o sistema imunológico.

“Precisamos reduzir as defesas do organismo o suficiente para que ele aceite o novo órgão, mas sem deixá-lo vulnerável demais a infecções e outras complicações”, explica Dr. Nacif. O tratamento deve ser seguido rigorosamente por toda a vida, pois qualquer descuido pode levar à rejeição aguda ou crônica do enxerto. Entre os efeitos colaterais possíveis estão maior predisposição a infecções, alterações na função renal, hipertensão e, em alguns casos, aumento do risco de certos tipos de câncer.

Transformações metabólicas e recuperação

Com o fígado em pleno funcionamento, o organismo passa por uma verdadeira revolução metabólica. O novo órgão processa proteínas, produz bile, filtra toxinas, regula glicose e sintetiza fatores de coagulação. Nos primeiros meses, exames laboratoriais frequentes acompanham a evolução do paciente, observando a melhora de bilirrubina, enzimas hepáticas e outros marcadores de saúde.

A recuperação completa até a retomada das atividades normais costuma levar de três a seis meses. Nesse período, são essenciais cuidados como alimentação equilibrada, proibição do consumo de álcool e atenção redobrada à higiene, devido à imunossupressão.

“Pacientes que antes não conseguiam sair de casa devido à fadiga extrema e outros sintomas da insuficiência hepática recuperam energia, disposição e podem retomar suas atividades profissionais e sociais. A qualidade de vida após um transplante de fígado bem-sucedido é excelente”, finaliza o médico.

A saúde de Faustão

Faustão estava internado desde maio. No dia 7 de agosto, o Einstein Hospital Israelita divulgou o boletim médico sobre o quadro de saúde do comunicador. "Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde."

"O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", informaram.

Já no último dia 18, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensa (UTI) e foi transferido para o apartamento. Segundo o boletim divulgado na segunda-feira, 18, o comunicador "apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados". "O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", disse a nota. 

Faustão recebeu alta do Einstein Hospital Israelita na manhã de 28 de agosto, após três meses internado. Ele passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Agora, seguirá a recuperação em casa.

A informação foi confirmada por meio de um boletim médico compartilhado por sua esposa,  a produtora Luciana Cardoso. Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, diz o texto.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

faustãomédicotransplante de fígado
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

