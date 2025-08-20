João Silva fala sobre a recuperação de Faustão após novos transplantes

Filho de Faustão, João Silva falou sobre o quadro de saúde do pai e sua recuperação após passar por dois novos transplantes no início do mês

O apresentador João Silva abriu o coração ao falar sobre a saúde do pai, Fausto Silva, o Faustão. O veterano passou por dois novos transplantes no início deste mês e segue em recuperação no hospital.

Em entrevista ao portal LeoDias, João contou que Faustão está bem e a recuperação tem sido muito positiva. Para quem não sabe, o comunicador precisou realizar um transplante de fígado e um retransplante renal.

" Meu pai tá bem, a recuperação está sendo ótima, melhor do que o esperado. E acho que é um dia após o outro. Realmente, na parte da recuperação, a gente tá muito grato ", declarou o apresentador do SBT. No início desta semana, um novo boletim médico informando a saída de Faustão da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foi divulgado.

"O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional", diz a nota.

João Silva lamenta fake news sobre saúde do pai

Recentemente, João Silva falou sobre fakes news que circulam na internet a respeito da saúde do pai. Inclusive, ele comentou sobre o episódio em que um médico fez previsões pessimistas sobre a recuperação de Faustão.

"Eu acho uma tristeza. Quando a pessoa está em um canal replicando uma notícia, eu entendo, é o que foi chegou. Mas eu fico muito triste, principalmente médico, que tem uma responsabilidade de estar fazendo um comentário desse. Eu não me incomodo com os perfis replicarem, até porque nem toda notícia as pessoas têm certeza e vai jogando lá. O que me incomoda mais é um médico fazendo um comentário desse", afirmou o apresentador à imprensa na última sexta-feira, 15.

O que aconteceu com Faustão?

O apresentador Faustão passou por dois novos transplantes de órgãos no início de agosto. Alguns anos depois de passar por transplantes de coração e rim, ele foi submetido a uma cirurgia de transplante de fígado e também a um retransplante renal.

