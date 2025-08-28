Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta hospitalar; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o quadro do apresentador

O apresentador Fausto Silva (75) recebeu alta do Einstein Hospital Israelita na manhã desta quinta-feira, 28, após três meses internado. Desde 21 de maio, ele esteve no hospital para passar por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Agora, seguirá a recuperação em casa.

A informação foi confirmada por meio de um boletim médico compartilhado por sua esposa, a produtora Luciana Cardoso. “Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, diz o texto.

O que diz o nefrologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, há 15 anos especialista em doenças dos rins e coordenador do Instituto do Rim Carrascosi . Ele explica o quadro de saúde do apresentador.

"O segmento do paciente transplantado tem que ser bem de perto. Os exames são feitos no início muitas vezes até semanalmente, depois isso vai se espaçando para quinzenalmente, mensalmente... depende da evolução", declara.

Dados que chamam a atenção

Em 2016, foram realizados mais de 53 mil transplantes nas Américas, 6,8% a mais do que em 2015, segundo o Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT) da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Dr. Henrique reforça os cuidados com estes pacientes após alta médica.

"Imunossupressores são as medicações que os eles têm que tomar por conta de não ter rejeição. É um uso contínuo, [precisa] tomar as medicações certinhas, acertar as doses. Muitas medicações tem que ser monitoradas porque elas têm efeitos colaterais, uma dieta balanceada, atividade física, se puder fazer. É um trabalho de recuperação, restabelecimento das suas funções cotidianas, da rotina diária e vida", finaliza ao analisar casos como do apresentador Fausto Silva.

