CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta hospitalar; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o quadro do apresentador

Dr. Henrique Carrascossi
por Dr. Henrique Carrascossi

Publicado em 28/08/2025, às 12h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados' - Foto: Renato Pizzutto/Band
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados' - Foto: Renato Pizzutto/Band

O apresentador Fausto Silva (75) recebeu alta do Einstein Hospital Israelita na manhã desta quinta-feira, 28, após três meses internado. Desde 21 de maio, ele esteve no hospital para passar por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Agora, seguirá a recuperação em casa. 

A informação foi confirmada por meio de um boletim médico compartilhado por sua esposa,  a produtora Luciana Cardoso. Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular”, diz o texto.

O que diz o nefrologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, há 15 anos especialista em doenças dos rins ecoordenador do Instituto do Rim Carrascosi. Ele explica o quadro de saúde do apresentador.

"O segmento do paciente transplantado tem que ser bem de perto. Os exames são feitos no início muitas vezes até semanalmente, depois isso vai se espaçando para quinzenalmente, mensalmente... depende da evolução", declara. 

Dados que chamam a atenção

Em 2016, foram realizados mais de 53 mil transplantes nas Américas, 6,8% a mais do que em 2015, segundo o Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT) da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Dr. Henrique reforça os cuidados com estes pacientes após alta médica. 

"Imunossupressores são as medicações que os eles têm que tomar por conta de não ter rejeição. É um uso contínuo, [precisa] tomar as medicações certinhas, acertar as doses. Muitas medicações tem que ser monitoradas porque elas têm efeitos colaterais, uma dieta balanceada, atividade física, se puder fazer. É um trabalho de recuperação, restabelecimento das suas funções cotidianas, da rotina diária e vida", finaliza ao analisar casos como do apresentador Fausto Silva. 

Leia também: Faustão recebe alta hospitalar após novos transplantes; leia o boletim médico

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dr. Henrique Carrascossi

Dr. Henrique Carrascossi: Médico Nefrologista (CRM 125.571) há 15 anos, especialista em doenças dos rins, com residência médica e título de especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e Associação Médica Brasileira (AMB). Professor de medicina da Universidade de Araraquara (UNIARA) e supervisor do programa de residência médica em clínica médica da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) na UNIARA. Também atua como médico coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, além de coordenar o Instituto do Rim Carrascossi.

fausto silvarecuperaçãoalta médicaNefrologista
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

Leia também

Marmita

Cátia Fonseca e Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

É bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa

Saiba mais!

Donald Trump - Reprodução/Getty Images

Manchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista

Diagnóstico

Bruce Willis - Foto: Reprodução / Instagram

Bruce Willis: entenda por que o ator vive em casa separada da família

ENTENDA

Erika Januza revelou que fez o processo aos 38 anos - Foto: Reprodução/GNT

Erika Januza revela sobre congelamento de óvulos e médica aponta: 'Não assegura a gravidez'

Recuperação

Faustão - Foto: Reprodução/Instagram

Faustão recebe alta hospitalar após novos transplantes; leia o boletim médico

SETEMBRO EM FLOR

Mesa redonda do lançamento da campanha Setembro em Flor; Aline Campos no centro - FOTO: Júnior Rosa

Pesquisa revela que seis em cada dez brasileiras não sabem da relação entre câncer de colo do útero e HPV

Últimas notícias

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 criançasJogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escolaFabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
Cátia Fonseca e Gracyanne BarbosaÉ bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
Lucas Souza e a namorada, Suzi SassakiLucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados'Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Leandro HassumLeandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Raquel dispensa Maria de FátimaVale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
Donald TrumpManchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e PortugalMiriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade