Médico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'

Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, recebeu o diagnóstico de câncer ocular em 2021; o Dr. Jorge Abissamra explica sobre a doença

Tiago Leifert (45) e Daiana Garbin (42) são pais de Lua (4). O casal revelou, em 2021, que a pequena enfrentou um retinoblastoma ocular. Recentemente, o apresentador brincou sobre o crescimento dela: "Ela está terrível a minha pequenininha. Está levando a vida normal de uma criança de quatro anos... terrível!". Vozes ativa na luta contra a doença, eles sempre buscam a conscientização da importância dos exames que detectam o tumor. O oncologista Jorge Abissamra explicou e alertou para este tipo de câncer.

Como ocorre?

O retinoblastoma é um câncer que ocorre com mais frequência em crianças antes dos cinco anos. É raro e corresponde até 3% dos tumores infantis, segundo dados do A.C. Camargo. O Dr. Jorge explica: "Ele se origina na retina, a camada sensível à luz localizada no fundo do olho, responsável por transformar estímulos luminosos em sinais para o cérebro. Esse tumor ocorre devido a mutações no gene RB1, que normalmente controla a multiplicação celular. Quando o gene não funciona corretamente, as células da retina crescem de forma descontrolada, formando o tumor. Ele pode aparecer em um olho (unilateral) ou em ambos (bilateral), sendo que a forma bilateral costuma estar associada a herança genética."

Quais os sintomas do retinoblastoma?

O oncologista alerta: "É importante destacar que, por se tratar de uma doença na infância, muitas vezes os pais percebem primeiro mudanças na aparência dos olhos da criança". Abaixo, o médico especialista lista os sintomas mais comuns:

Leucocoria (“reflexo branco” na pupila, semelhante ao “olho de gato” em fotos com flash).

Estrabismo (olhos desalinhados).

Vermelhidão persistente ou dor nos olhos.

Baixa visão ou perda visual.

Aumento do globo ocular em casos mais avançados.

Para a prevenção, o Dr. Jorge explica que, por se tratar se um tumor que nasce de uma mutação genética, não há uma regra a ser seguida. No entanto, existem alguns cuidados para se atentar:

Hist órico familiar : "crianças com casos de retinoblastoma na família devem realizar exames oftalmológicos precoces e periódicos";

Exames de rotina : "avalia ção oftalmológica ainda no primeiro ano de vida, principalmente em crianças de risco";

Aten ção aos sinais visuais: "pais devem observar reflexos anormais nos olhos e procurar atendimento médico ao menor sinal suspeito."

Ele acrescenta: "No caso de forma hereditária, pode-se realizar aconselhamento genético e acompanhamento desde o nascimento."

Como é o tratamento do retinoblastoma?

O tratamento é situacional, ou seja, depende de alguns fatores, como o local do tumor, se acomete apenas um ou os dois olhos e a presença de metástases, segundo Abissamra. "O objetivo sempre é salvar a vida da criança, seguido de preservar o olho e a visão quando possível", explica o oncologista. Os tratamentos disponíveis são:

Quimioterapia sist êmica ou intra-arterial: "para reduzir o tumor e permitir tratamentos locais";

Terapias locais: "laser, crioterapia (congelamento do tumor) ou braquiterapia (radia ção direcionada)";

Radioterapia externa: "hoje ela é menos usada devido aos efeitos colaterais, mas ainda é uma opção";

Cirurgia (enuclea ção): "retirada do olho acometido em casos avançados, quando não é possível preservar a visão ou há risco de vida".

