Médico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'

Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, recebeu o diagnóstico de câncer ocular em 2021; o Dr. Jorge Abissamra explica sobre a doença
Tiago Leifert (45) e Daiana Garbin (42) são pais de Lua (4). O casal revelou, em 2021, que a pequena enfrentou um retinoblastoma ocular. Recentemente, o apresentador brincou sobre o crescimento dela: "Ela está terrível a minha pequenininha. Está levando a vida normal de uma criança de quatro anos... terrível!". Vozes ativa na luta contra a doença, eles sempre buscam a conscientização da importância dos exames que detectam o tumor. O oncologista Jorge Abissamra explicou e alertou para este tipo de câncer.
O retinoblastoma é um câncer que ocorre com mais frequência em crianças antes dos cinco anos. É raro e corresponde até 3% dos tumores infantis, segundo dados do A.C. Camargo. O Dr. Jorge explica: "Ele se origina na retina, a camada sensível à luz localizada no fundo do olho, responsável por transformar estímulos luminosos em sinais para o cérebro. Esse tumor ocorre devido a mutações no gene RB1, que normalmente controla a multiplicação celular. Quando o gene não funciona corretamente, as células da retina crescem de forma descontrolada, formando o tumor. Ele pode aparecer em um olho (unilateral) ou em ambos (bilateral), sendo que a forma bilateral costuma estar associada a herança genética."
O oncologista alerta: "É importante destacar que, por se tratar de uma doença na infância, muitas vezes os pais percebem primeiro mudanças na aparência dos olhos da criança". Abaixo, o médico especialista lista os sintomas mais comuns:
Para a prevenção, o Dr. Jorge explica que, por se tratar se um tumor que nasce de uma mutação genética, não há uma regra a ser seguida. No entanto, existem alguns cuidados para se atentar:
Ele acrescenta: "No caso de forma hereditária, pode-se realizar aconselhamento genético e acompanhamento desde o nascimento."
O tratamento é situacional, ou seja, depende de alguns fatores, como o local do tumor, se acomete apenas um ou os dois olhos e a presença de metástases, segundo Abissamra. "O objetivo sempre é salvar a vida da criança, seguido de preservar o olho e a visão quando possível", explica o oncologista. Os tratamentos disponíveis são:
Leia também: Médico alerta para câncer de Afonso em Vale Tudo: 'Aparência'
Ver essa foto no Instagram
Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.
ENTENDA
Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
ENTENDA
Médico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
Saiba mais!
Especialista sobre rejuvenescimento de Kim Kardashian e Jennifer Aniston: 'Sinergia entre tecnologias'
|Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
|Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'
|Médico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'
|Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil
|Médico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
|Globo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja
|Bruna Biancardi revela fotos inéditas do nascimento de Mel
|O que aconteceu com Lillian Witte Fibe, a primeira parceira de William Bonner no JN?
|Léo Pereira e Tainá Militão: pensão ou partilha de bens? Advogada explica polêmica
|Maraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja