Bem-estar e Saúde / LEUCEMIA MIELOIDE

Médico alerta para câncer de Afonso em Vale Tudo: 'Aparência'

Em Vale Tudo, Afonso enfrentará a leucemia; em conversa com a CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissambra alertou e explicou a doença

Dr. Jorge Abissamra e Murilo Rocha
por Dr. Jorge Abissamra e Murilo Rocha

Publicado em 26/08/2025, às 14h06 - Atualizado às 14h08

Afonso Roitman (Humberto Carrão)
Afonso enfrentará leucemia em Vale Tudo; médico alerta - Reprodução/Globo

Em Vale Tudo, Afonso Roitman (Humberto Carrão) enfrentará a leucemia mieloide e raspará o cabelo em cena comovente da novela das 21h. Nas próximas semanas, o herdeiro da TCA chegará a gravar um vídeo para os seus filhos com Solange (Alice Wegmann) e confessará que não sabe se resistirá ao tratamento, segundo o Gshow. Em conversa com a CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra alertou para a doença.

O que é a leucemia mieloide?

O oncologista explica o que acontece no corpo quando este tipo de câncer acontece: "A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas, especialmente os leucócitos (glóbulos brancos). Ela ocorre quando a medula óssea (onde o sangue é produzido) passa a produzir células anormais que não funcionam corretamente e se multiplicam de forma descontrolada. Essas células 'doentes' substituem as células normais, prejudicando a produção de glóbulos vermelhos, plaquetas e leucócitos saudáveis."

Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) os indivíduos com ela tem uma superprodução de glóbulos brancos e evolução lenta em casos crônicos. Na sua forma mais grave, a progressão é mais rápida e mais letal.

Sintomas

Segundo Jorge Abissambra, os sintomas mais comuns em casos de leucemia, de forma mais geral, são variados e variam de casos para casos. Abaixo, o médico listou alguns destes:

  1. Fraqueza e cansaço (pela anemia);
  2. Palidez;
  3. Sangramentos e hematomas fáceis (pela falta de plaquetas);
  4. Infecções frequentes (pela falta de leucócitos funcionais);
  5. Febre sem causa aparente;
  6. Perda de peso;
  7. Aumento de gânglios linfáticos, baço ou fígado;
  8. Suores noturnos.

Tratamentos

O oncologista também fala das possibilidades de tratamento que podem ser realizados nos casos de leucemia e alertou: "O tratamento depende do tipo de leucemia (aguda, crônica, mieloide ou linfoide). Pode incluir: Quimioterapia, principal forma de tratamento, para destruir as células doentes; medicamentos que atacam alterações específicas das células tumorais; imunoterapias para estimular o sistema imune no combate. Pode ocorrer o transplante de medula óssea, que substitui a medula doente por uma saudável. Em casos mais específicos, pode ser usado a radioterapia."

O personagem ainda raspará a cabeça e ficará careca, algo que acontece com frequência fora das telinhas em casos reais. Jorge finaliza explicando o motivo disto acontecer: "Os pacientes raspam a cabeça porque durante a quimioterapia os fios de cabelo caem como efeito colateral. Isso ocorre porque a quimioterapia não atinge apenas as células doentes, mas também células normais que se multiplicam rápido — como as do folículo capilar. Muitos pacientes preferem raspar a cabeça logo no início para lidar melhor com a queda e ter mais controle sobre a aparência."

Dr. Jorge Abissamra e Murilo Rocha

Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.

