Médico alerta para câncer de Afonso em Vale Tudo: 'Aparência'

Em Vale Tudo, Afonso enfrentará a leucemia; em conversa com a CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissambra alertou e explicou a doença
Em Vale Tudo, Afonso Roitman (Humberto Carrão) enfrentará a leucemia mieloide e raspará o cabelo em cena comovente da novela das 21h. Nas próximas semanas, o herdeiro da TCA chegará a gravar um vídeo para os seus filhos com Solange (Alice Wegmann) e confessará que não sabe se resistirá ao tratamento, segundo o Gshow. Em conversa com a CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra alertou para a doença.
O oncologista explica o que acontece no corpo quando este tipo de câncer acontece: "A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas, especialmente os leucócitos (glóbulos brancos). Ela ocorre quando a medula óssea (onde o sangue é produzido) passa a produzir células anormais que não funcionam corretamente e se multiplicam de forma descontrolada. Essas células 'doentes' substituem as células normais, prejudicando a produção de glóbulos vermelhos, plaquetas e leucócitos saudáveis."
Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) os indivíduos com ela tem uma superprodução de glóbulos brancos e evolução lenta em casos crônicos. Na sua forma mais grave, a progressão é mais rápida e mais letal.
Segundo Jorge Abissambra, os sintomas mais comuns em casos de leucemia, de forma mais geral, são variados e variam de casos para casos. Abaixo, o médico listou alguns destes:
O oncologista também fala das possibilidades de tratamento que podem ser realizados nos casos de leucemia e alertou: "O tratamento depende do tipo de leucemia (aguda, crônica, mieloide ou linfoide). Pode incluir: Quimioterapia, principal forma de tratamento, para destruir as células doentes; medicamentos que atacam alterações específicas das células tumorais; imunoterapias para estimular o sistema imune no combate. Pode ocorrer o transplante de medula óssea, que substitui a medula doente por uma saudável. Em casos mais específicos, pode ser usado a radioterapia."
O personagem ainda raspará a cabeça e ficará careca, algo que acontece com frequência fora das telinhas em casos reais. Jorge finaliza explicando o motivo disto acontecer: "Os pacientes raspam a cabeça porque durante a quimioterapia os fios de cabelo caem como efeito colateral. Isso ocorre porque a quimioterapia não atinge apenas as células doentes, mas também células normais que se multiplicam rápido — como as do folículo capilar. Muitos pacientes preferem raspar a cabeça logo no início para lidar melhor com a queda e ter mais controle sobre a aparência."
Leia também: Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:
Ver essa foto no Instagram
Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.
Sem plásticas
Médica explica decisão de Regina Casé sobre cuidados com a beleza e alerta: 'Ela é sensível a tudo'
|Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
|Roberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
|Durante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
|Saiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
|Apontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
|Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
|Estreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
|Walcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
|Lorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
|Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'