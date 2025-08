Médico alerta após desabafo de Whindersson Nunes: 'Corpo interpreta a dor'

Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre saúde mental; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni explica

[ALERTA DE GATILHO]: Este texto aborda tópicos sensíveis como episódios depressivos. Caso sinta necessidade, o Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio emocional com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa pelo telefone 188]

O humorista Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do filho, João Miguel. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Maria Lina, faleceu dois dias após o nascimento prematuro, em 2021. Ao longo de sua carreira, o artista já tornou público que passou por episódios depressivos.

O humorista havia falado sobre sua trajetória com a doença em uma entrevista à Marcelo Tas em 2023, quando contou que o esporte o ajudou a controlar episódios depressivos. "Ela é vai e volta. Você está bem durante muito tempo, depois vem um negócio que você não sabe o que está acontecendo. O boxe me controlava mentalmente", contou.

O que diz o neurocirurgião?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele explica o impacto da depressão, ou episódios depressivos, no corpo.

“A depressão interfere diretamente na forma como o corpo interpreta a dor. É comum que pacientes com quadro depressivo relatem dores persistentes nas costas, ombros ou pescoço. Muitas vezes, o problema não está apenas na coluna, mas na sobrecarga emocional que o corpo não consegue mais conter", declara.

Atenção para saúde mental

Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas.

