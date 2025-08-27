Médica sobre quadro de María Antonieta, a Chiquinha do Chaves: 'Interfere no funcionamento normal'

María Antonieta de las Nieves, Chiquinha do Chaves, atualizou seu quadro de saúde; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori explica o caso

A atriz María Antonieta de las Nieves, conhecida por ter interpretado a Chiquinha no seriado 'Chaves', foi hospitalizada na última semana após uma 'forte crise de ansiedade'. No entanto, de acordo com informações da revista mexicana 'TVNotas', o diagnóstico da artista aponta um 'baixo nível de sódio e desgaste neurológico'.

Agora, María Antonieta, que já recebeu alta hospitalar e segue se recuperando em casa, usou as redes sociais na noite de terça-feira, 26, para tranquilizar o público a respeito de seu quadro de saúde. "Durante a turnê, tive uma forte desidratação que baixou o meu sódio, mas já estou em casa descansando e está tudo bem, graças a Deus", escreveu a atriz.

O que diz a geriatra?

Segundo a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), ela responde sobre este quadro e relação com a idade.

"O nosso organismo sempre mantém os níveis equilibrados de todas as substâncias, como é o caso do sódio que vem do sal de cozinha. Algumas situações, medicamentos, infecções e quadros neurológicos podem causar um desequilíbrio do sódio causando ou queda ou a elevação que só por si já podem causar confusão mental", declara.

Atenção aos sinais

A notícia envolvendo o quadro de saúde de María Antonieta teria sido revelada ao veículo mexicano por uma amiga da atriz. Segundo a fonte ouvida: "Há algumas semanas, no Peru, durante a conversa, ela teve muita dificuldade em se expressar com fluidez. Também apresentava dificuldade para engolir saliva. Além disso, está bem mais magra e com olheiras. Sem dúvida, são sintomas do desgaste neurológico que enfrenta", declarou a pessoa em questão. A Dra. Sumika Mori explica.

"O fato de ter existido a queda do sódio, seja lá por qual motivo foi, já é um motivo para que houvesse então esses sintomas da dificuldade de se expressar com fluidez. Também da dificuldade de engolir saliva, uma vez que o sódio baixo interfere no funcionamento normal dos neurônios", explica.

Qual o tratamento?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um consumo máximo de 5g de sal (2g de sódio) por dia para adultos, mas o excesso de ingestão de água ou o uso de certos medicamentos (diuréticos, antidepressivos) podem causar hiponatremia. A Dra. Sumika Mori aponta.

"A queda de sódio é tratada com a correção do motivador disso, então às vezes são remédios como diuréticos, antidepressivos, e também pela reposição de sódio, principalmente quando tem confusão mental por via de soro, ou quando não tem um quadro tão exuberante, pode ser feita a reposição por via oral com cápsulas de sódio", finaliza ao analisar casos como da atriz.

