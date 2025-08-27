Médica sobre quadro de María Antonieta, a Chiquinha do Chaves: 'Interfere no funcionamento normal'

María Antonieta de las Nieves, Chiquinha do Chaves, atualizou seu quadro de saúde; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori explica o caso
A atriz María Antonieta de las Nieves, conhecida por ter interpretado a Chiquinha no seriado 'Chaves', foi hospitalizada na última semana após uma 'forte crise de ansiedade'. No entanto, de acordo com informações da revista mexicana 'TVNotas', o diagnóstico da artista aponta um 'baixo nível de sódio e desgaste neurológico'.
Agora, María Antonieta, que já recebeu alta hospitalar e segue se recuperando em casa, usou as redes sociais na noite de terça-feira, 26, para tranquilizar o público a respeito de seu quadro de saúde. "Durante a turnê, tive uma forte desidratação que baixou o meu sódio, mas já estou em casa descansando e está tudo bem, graças a Deus", escreveu a atriz.
Segundo a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), ela responde sobre este quadro e relação com a idade.
"O nosso organismo sempre mantém os níveis equilibrados de todas as substâncias, como é o caso do sódio que vem do sal de cozinha. Algumas situações, medicamentos, infecções e quadros neurológicos podem causar um desequilíbrio do sódio causando ou queda ou a elevação que só por si já podem causar confusão mental", declara.
A notícia envolvendo o quadro de saúde de María Antonieta teria sido revelada ao veículo mexicano por uma amiga da atriz. Segundo a fonte ouvida: "Há algumas semanas, no Peru, durante a conversa, ela teve muita dificuldade em se expressar com fluidez. Também apresentava dificuldade para engolir saliva. Além disso, está bem mais magra e com olheiras. Sem dúvida, são sintomas do desgaste neurológico que enfrenta", declarou a pessoa em questão. A Dra. Sumika Mori explica.
"O fato de ter existido a queda do sódio, seja lá por qual motivo foi, já é um motivo para que houvesse então esses sintomas da dificuldade de se expressar com fluidez. Também da dificuldade de engolir saliva, uma vez que o sódio baixo interfere no funcionamento normal dos neurônios", explica.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um consumo máximo de 5g de sal (2g de sódio) por dia para adultos, mas o excesso de ingestão de água ou o uso de certos medicamentos (diuréticos, antidepressivos) podem causar hiponatremia. A Dra. Sumika Mori aponta.
"A queda de sódio é tratada com a correção do motivador disso, então às vezes são remédios como diuréticos, antidepressivos, e também pela reposição de sódio, principalmente quando tem confusão mental por via de soro, ou quando não tem um quadro tão exuberante, pode ser feita a reposição por via oral com cápsulas de sódio", finaliza ao analisar casos como da atriz.
Dra. Sumika Mori é médica geriatra (CRM: 112134), onde atua no Hospital Japonês Santa Cruz. Tem doutorado em Ciências Médicas pela USP. É fundadora da Goki Geriatria, coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine.
