CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. María Antonieta, a Chiquinha do Chaves, é internada e filha revela diagnóstico
Bem-estar e Saúde / Recuperação

María Antonieta, a Chiquinha do Chaves, é internada e filha revela diagnóstico

A atriz María Antonieta, a eterna Chiquinha do Chaves, teve seu quadro de saúde comentado por revista mexicana; saiba detalhes

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 13h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
María Antonieta de las Nieves no Programa do Ratinho
María Antonieta de las Nieves no Programa do Ratinho - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

A atriz María Antonieta de las Nieves, conhecida por ter interpretado a Chiquinha no seriado 'Chaves', foi hospitalizada na última semana após uma 'forte crise de ansiedade'. No entanto, de acordo com informações da revista mexicana 'TVNotas', o diagnóstico da artista aponta um 'baixo nível de sódio e desgaste neurológico'.

A notícia envolvendo o quadro de saúde de María Antonieta teria sido revelada ao veículo por uma amiga da atriz. Segundo a fonte ouvida, a artista possui muita vontade de seguir trabalhando, mas o excesso parece estar "cobrando a conta por tanto estresse".

"Há algumas semanas, no Peru, durante a conversa, ela teve muita dificuldade em se expressar com fluidez. Também apresentava dificuldade para engolir saliva. Além disso, está bem mais magra e com olheiras. Sem dúvida, são sintomas do desgaste neurológico que enfrenta", declarou a pessoa em questão.

Filha de María Antonieta se pronuncia sobre internação da atriz

Verónica Fernandez, filha de María Antonieta de las Nieves, confirmou à revista mexicana que a internação da mãe se deu pela queda do nível de sódio. "Ela já está bem, está aqui em casa, obrigada por perguntar", disse ela.

A fonte ouvida pelo veículo, porém, criticou os filhos da intérprete de Chiquinha durante o período de internação: "Me surpreende o que ela diz dos filhos, mas não gostaria de opinar (...). Ela já recebeu alta. Mas, para ser sincera, María Antonieta ficou muito triste porque os filhos não puderam ficar com ela", declarou.

"À noite, a deixaram sozinha. O que houve foi que contrataram uma enfermeira para supervisioná-la. Fiquei sabendo que ela despertava e começava a dizer coisas sem sentido. A enfermeira cuidou para que não arrancasse o soro ou se machucasse", completou a fonte em questão.

Maria Antonieta de las Nieves, intérprete da Chiquinha - Francisco Cepeda/ Agnews
Maria Antonieta de las Nieves, intérprete da Chiquinha - Francisco Cepeda/ Agnews
Maria Antonieta de las Nieves - Foto: Reprodução / Instagram
Maria Antonieta de las Nieves - Foto: Reprodução / Instagram

Filho do 'Professor Girafales' faz revelações sobre morte do ator

A morte do ator Rubén Aguirre (1934-2016), o Professor Girafales, foi mencionada por Arturo Aguirre, filho do artista, no documentário 'Chespirito: Sin Querer Queriendo', da Max. A série, que tem como foco a trajetória de Roberto Gómez Bolãnos (1929-2014), conta com a participação especial de familiares dos atores inesquecíveis de 'Chaves'.

Ao longo de seu depoimento, o filho de Aguirre trouxe à tona revelações envolvendo o falecimento do ator. Arturo Aguirre destacou alguns hábitos não-saudáveis do pai que acabaram afetando sua saúde ao longo de seus últimos anos de vida.

De acordo com o herdeiro de Rubén, o intérprete do Professor Girafales possuía uma relação complicada com a comida, especialmente com doces, do qual ele era viciado. "Comia muito mal, era muito doceiro", relatou. Além disso, o ator também consumia carne, vinho e fazia uso de cigarros.

O filho do artista ainda revelou que uma negligência médica contribuiu para o falecimento do pai. Segundo Arturo Aguirre, um profissional da saúde acabou aplicando cortisona em excesso, fazendo com que Rubén inchasse. 

Leia também: Florinda Meza se emociona ao relembrar últimas momentos de Roberto Bolaños

Rúben Aguirre e Roberto Bolaños - Foto: Divulgação / SBT
Rúben Aguirre e Roberto Bolaños - Foto: Divulgação / SBT

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

ChavesMaría Antonieta de las Nieveschiquinha

Leia também

ATENÇÃO!

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperado - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'

Recuperação

Rafael Motta - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal

CUIDADOS MENTAIS

Rodrigo Faro teve surpresa da esposa no Domingão com Hulk - Fotos: Reprodução/Instagram

Especialista faz alerta sobre saúde mental de Rodrigo Faro: 'Sobrecarga'

Recuperação

Thiago Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Martins volta sua rotina de treinos após internação

Sem plásticas

Regina Casé afirma que nunca fez procedimentos estéticos - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica decisão de Regina Casé sobre cuidados com a beleza e alerta: 'Ela é sensível a tudo'

ATENÇÃO!

No mês de janeiro, Vitória Strada revelou que já enfrentou o vício em cigarro eletrônico - Foto: Leo Rosario/Globo

Vitória Strada desabafa sobre vício e médica alerta: 'Falsa sensação de ser inofensivo'

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusRoberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
Caetano Veloso e policial militar durante blitzDurante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Noivado de Taylor Swift e Travis KelceSaiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
Victória Miranda e Luan PereiraApontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
Rafael MottaEx-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Ângela Vieira e Matheus NachtergaeleEstreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Walcyr CarrascoWalcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digitalLorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade