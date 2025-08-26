María Antonieta, a Chiquinha do Chaves, é internada e filha revela diagnóstico

A atriz María Antonieta, a eterna Chiquinha do Chaves, teve seu quadro de saúde comentado por revista mexicana; saiba detalhes

A atriz María Antonieta de las Nieves, conhecida por ter interpretado a Chiquinha no seriado 'Chaves', foi hospitalizada na última semana após uma 'forte crise de ansiedade'. No entanto, de acordo com informações da revista mexicana 'TVNotas', o diagnóstico da artista aponta um 'baixo nível de sódio e desgaste neurológico'.

A notícia envolvendo o quadro de saúde de María Antonieta teria sido revelada ao veículo por uma amiga da atriz. Segundo a fonte ouvida, a artista possui muita vontade de seguir trabalhando, mas o excesso parece estar "cobrando a conta por tanto estresse".

" Há algumas semanas, no Peru, durante a conversa, ela teve muita dificuldade em se expressar com fluidez. Também apresentava dificuldade para engolir saliva. Além disso, está bem mais magra e com olheiras. Sem dúvida, são sintomas do desgaste neurológico que enfrenta ", declarou a pessoa em questão.

Filha de María Antonieta se pronuncia sobre internação da atriz

Verónica Fernandez, filha de María Antonieta de las Nieves, confirmou à revista mexicana que a internação da mãe se deu pela queda do nível de sódio. "Ela já está bem, está aqui em casa, obrigada por perguntar", disse ela.

A fonte ouvida pelo veículo, porém, criticou os filhos da intérprete de Chiquinha durante o período de internação: "Me surpreende o que ela diz dos filhos, mas não gostaria de opinar (...). Ela já recebeu alta. Mas, para ser sincera, María Antonieta ficou muito triste porque os filhos não puderam ficar com ela ", declarou.

" À noite, a deixaram sozinha. O que houve foi que contrataram uma enfermeira para supervisioná-la. Fiquei sabendo que ela despertava e começava a dizer coisas sem sentido. A enfermeira cuidou para que não arrancasse o soro ou se machucasse", completou a fonte em questão.

Maria Antonieta de las Nieves, intérprete da Chiquinha - Francisco Cepeda/ Agnews

Filho do 'Professor Girafales' faz revelações sobre morte do ator

A morte do ator Rubén Aguirre (1934-2016), o Professor Girafales, foi mencionada por Arturo Aguirre, filho do artista, no documentário 'Chespirito: Sin Querer Queriendo', da Max. A série, que tem como foco a trajetória de Roberto Gómez Bolãnos (1929-2014), conta com a participação especial de familiares dos atores inesquecíveis de 'Chaves'.

Ao longo de seu depoimento, o filho de Aguirre trouxe à tona revelações envolvendo o falecimento do ator. Arturo Aguirre destacou alguns hábitos não-saudáveis do pai que acabaram afetando sua saúde ao longo de seus últimos anos de vida.

De acordo com o herdeiro de Rubén, o intérprete do Professor Girafales possuía uma relação complicada com a comida, especialmente com doces, do qual ele era viciado. "Comia muito mal, era muito doceiro", relatou. Além disso, o ator também consumia carne, vinho e fazia uso de cigarros.

O filho do artista ainda revelou que uma negligência médica contribuiu para o falecimento do pai. Segundo Arturo Aguirre, um profissional da saúde acabou aplicando cortisona em excesso, fazendo com que Rubén inchasse.

