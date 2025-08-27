María Antonieta, a Chiquinha do Chaves, se pronuncia após internação

Como está María Antonieta? Atriz que interpretou a Chiquinha do ‘Chaves’ falou sobre seu quadro de saúde após ser hospitalizada

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha no seriado 'Chaves', preocupou os fãs na terça-feira, 26, após a revista 'TVNotas' informar que ela havia sido hospitalizada na última semana com diagnóstico de 'baixo nível de sódio e desgaste neurológico'.

Agora, María Antonieta, que já recebeu alta hospitalar e segue se recuperando em casa, usou as redes sociais na noite de terça-feira, 26, para tranquilizar o público a respeito de seu quadro de saúde. No vídeo compartilhado, a artista confirma o baixo nível de sódio, mas garante que está bem.

" Olá, amigos, tudo bem? Aqui, como sempre, fazendo minhas coisas que gosto de fazer. Estou passando bem, espero que vocês também estejam passando bem como eu. Obrigada, amo muito vocês, tchau ", declarou a intérprete de Chiquinha no registro.

Na legenda, María Antonieta de las Nieves explicou que tudo aconteceu devido a uma desidratação durante apresentação no Peru. " Durante a turnê, tive uma forte desidratação que baixou o meu sódio, mas já estou em casa descansando e está tudo bem, graças a Deus ", escreveu a atriz, por fim.

Maria Antonieta de las Nieves, intérprete da Chiquinha - Francisco Cepeda/ Agnews

Fonte próxima a 'Chiquinha' critica filhos da atriz

De acordo a reportagem da revista mexicana 'TVNotas', a notícia envolvendo o quadro de saúde de María Antonieta de las Nieves teria sido revelada ao veículo por uma amiga da atriz. Segundo a fonte ouvida, a artista possui muita vontade de seguir trabalhando, mas o excesso parece estar "cobrando a conta por tanto estresse".

"Há algumas semanas, no Peru, durante a conversa, ela teve muita dificuldade em se expressar com fluidez. Também apresentava dificuldade para engolir saliva. Além disso, está bem mais magra e com olheiras. Sem dúvida, são sintomas do desgaste neurológico que enfrenta", declarou a pessoa em questão.

Verónica Fernandez, filha de María Antonieta de las Nieves, confirmou à revista mexicana que a internação da mãe se deu pela queda do nível de sódio. "Ela já está bem, está aqui em casa, obrigada por perguntar", disse ela.

A fonte ouvida pelo veículo, porém, criticou os filhos da intérprete de Chiquinha durante o período de internação: "Me surpreende o que ela diz dos filhos, mas não gostaria de opinar (...). Ela já recebeu alta. Mas, para ser sincera, María Antonieta ficou muito triste porque os filhos não puderam ficar com ela", declarou.

"À noite, a deixaram sozinha. O que houve foi que contrataram uma enfermeira para supervisioná-la. Fiquei sabendo que ela despertava e começava a dizer coisas sem sentido. A enfermeira cuidou para que não arrancasse o soro ou se machucasse", completou a fonte em questão.

María Antonieta de las Nieves no Programa do Ratinho - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

