CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. María Antonieta, a Chiquinha do Chaves, se pronuncia após internação
Bem-estar e Saúde / Recuperação

María Antonieta, a Chiquinha do Chaves, se pronuncia após internação

Como está María Antonieta? Atriz que interpretou a Chiquinha do ‘Chaves’ falou sobre seu quadro de saúde após ser hospitalizada

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 07h25

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
María Antonieta de las Nieves
María Antonieta de las Nieves - Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Reprodução / Instagram

A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conhecida por interpretar a Chiquinha no seriado 'Chaves', preocupou os fãs na terça-feira, 26, após a revista 'TVNotas' informar que ela havia sido hospitalizada na última semana com diagnóstico de 'baixo nível de sódio e desgaste neurológico'.

Agora, María Antonieta, que já recebeu alta hospitalar e segue se recuperando em casa, usou as redes sociais na noite de terça-feira, 26, para tranquilizar o público a respeito de seu quadro de saúde. No vídeo compartilhado, a artista confirma o baixo nível de sódio, mas garante que está bem.

"Olá, amigos, tudo bem? Aqui, como sempre, fazendo minhas coisas que gosto de fazer. Estou passando bem, espero que vocês também estejam passando bem como eu. Obrigada, amo muito vocês, tchau", declarou a intérprete de Chiquinha no registro.

Na legenda, María Antonieta de las Nieves explicou que tudo aconteceu devido a uma desidratação durante apresentação no Peru. "Durante a turnê, tive uma forte desidratação que baixou o meu sódio, mas já estou em casa descansando e está tudo bem, graças a Deus", escreveu a atriz, por fim.

Maria Antonieta de las Nieves, intérprete da Chiquinha - Francisco Cepeda/ Agnews
Maria Antonieta de las Nieves, intérprete da Chiquinha - Francisco Cepeda/ Agnews

Fonte próxima a 'Chiquinha' critica filhos da atriz

De acordo a reportagem da revista mexicana 'TVNotas', a notícia envolvendo o quadro de saúde de María Antonieta de las Nieves teria sido revelada ao veículo por uma amiga da atriz. Segundo a fonte ouvida, a artista possui muita vontade de seguir trabalhando, mas o excesso parece estar "cobrando a conta por tanto estresse".

"Há algumas semanas, no Peru, durante a conversa, ela teve muita dificuldade em se expressar com fluidez. Também apresentava dificuldade para engolir saliva. Além disso, está bem mais magra e com olheiras. Sem dúvida, são sintomas do desgaste neurológico que enfrenta", declarou a pessoa em questão.

Verónica Fernandez, filha de María Antonieta de las Nieves, confirmou à revista mexicana que a internação da mãe se deu pela queda do nível de sódio. "Ela já está bem, está aqui em casa, obrigada por perguntar", disse ela.

A fonte ouvida pelo veículo, porém, criticou os filhos da intérprete de Chiquinha durante o período de internação: "Me surpreende o que ela diz dos filhos, mas não gostaria de opinar (...). Ela já recebeu alta. Mas, para ser sincera, María Antonieta ficou muito triste porque os filhos não puderam ficar com ela", declarou.

"À noite, a deixaram sozinha. O que houve foi que contrataram uma enfermeira para supervisioná-la. Fiquei sabendo que ela despertava e começava a dizer coisas sem sentido. A enfermeira cuidou para que não arrancasse o soro ou se machucasse", completou a fonte em questão.

María Antonieta de las Nieves no Programa do Ratinho - Foto: Lourival Ribeiro / SBT
María Antonieta de las Nieves no Programa do Ratinho - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Filho do 'Professor Girafales' faz revelações sobre morte do ator

A morte do ator Rubén Aguirre (1934-2016), o Professor Girafales, foi mencionada por Arturo Aguirre, filho do artista, no documentário 'Chespirito: Sin Querer Queriendo', da Max. A série, que tem como foco a trajetória de Roberto Gómez Bolãnos (1929-2014), conta com a participação especial de familiares dos atores inesquecíveis de 'Chaves'.

Ao longo de seu depoimento, o filho de Aguirre trouxe à tona revelações envolvendo o falecimento do ator. Arturo Aguirre destacou alguns hábitos não-saudáveis do pai que acabaram afetando sua saúde ao longo de seus últimos anos de vida; confira mais detalhes!

Leia também: Florinda Meza se emociona ao relembrar últimas momentos de Roberto Bolaños

Rúben Aguirre e Roberto Bolaños - Foto: Divulgação / SBT
Rúben Aguirre e Roberto Bolaños - Foto: Divulgação / SBT

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

ChavesMaría Antonieta de las Nieveschiquinha

Leia também

ATENÇÃO

Priscila Fantin revelou que passou pelo início do climatério - Foto: Globo/Manoella Mello

Médica alerta para climatério após relato de Priscila Fantin: 'Aumenta o risco de alterações'

ATENÇÃO!

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperado - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'

Recuperação

Rafael Motta - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal

CUIDADOS MENTAIS

Rodrigo Faro teve surpresa da esposa no Domingão com Hulk - Fotos: Reprodução/Instagram

Especialista faz alerta sobre saúde mental de Rodrigo Faro: 'Sobrecarga'

Recuperação

Thiago Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Martins volta sua rotina de treinos após internação

Sem plásticas

Regina Casé afirma que nunca fez procedimentos estéticos - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica decisão de Regina Casé sobre cuidados com a beleza e alerta: 'Ela é sensível a tudo'

Últimas notícias

Isabelle Drummond e Nicette BrunoIsabelle Drummond relembra presente especial que ganhou de Nicette Bruno
Nuno Leal Maia: por onde anda o intérprete de Assunção de História de Amor?Parou a carreira? Saiba por onde anda o Assunção de História de Amor!
Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi revela por que não reclama da bagunça de Thiago Nigro: 'Nunca falei nada'
Neymar Jr é pai de MelNeymar Jr se derrete ao mostrar foto inédita da filha caçula: 'Melzinha'
Gil do Vigor e Diego HypolitoGil do Vigor e Diego Hypolito são fotografados de mãos dadas em evento
María Antonieta de las NievesMaría Antonieta, a Chiquinha do Chaves, se pronuncia após internação
Victória Miranda e Luan PereiraLuan Pereira se manifesta após rumores de romance com influenciadora
Virginia Fonseca e Viih Tube consomem whey protein5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas
João GuilhermeJoão Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
José Leonardo e VirginiaVirginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade