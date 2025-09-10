Médica sobre quadro de Jair Bolsonaro: 'Objetivo da cirurgia é retirar completamente'

Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização ao ministro do Supremo para a realização de um pequeno procedimento; entenda o quadro

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização ao ministro do STF Alexandre de Moraes para uma saída temporária para realizar um procedimento de retirada de múltiplas lesões na pele.

O procedimento está previsto para domingo, 14, em regime ambulatorial, com previsão de alta ainda no mesmo dia. Segundo informações da CBN, os advogados do ex-presidente fizeram a solicitação na segunda-feira, 8, e anexaram um relatório médico do médico que o acompanha.

O documento menciona duas Classificações Estatísticas Internacionais de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CIDs): “nevo melanocítico do tronco” e “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele”.

O portal de notícias G1 informou Alexandre de Moraes autorizou nesta quarta-feira, 10, o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar procedimento médico em um hospital particular de Brasília no próximo domingo.

O que diz a dermatologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giana Campoi, médica dermatologista com mais de 20 anos de experiência, referência em dermatologia clínica e estética. Ela esclarece sobre o assunto.

"O nevo melanocítico, conhecido popularmente como pinta, é uma lesão comum da pele que pode aparecer em diferentes regiões do corpo, como tronco, braços e face. As pintas podem ter comportamentos usuais, que são as pintas benignas e não se reproduzindo de forma irregular ou um comportamento atípico, que é quando ele acaba multiplicando suas células de maneira incorreta e acaba virando um pré-câncer de pele", declara.

Quando se preocupar?

Segundo a dermatologista, o nevo melanocítico em si não é uma cirurgia, mas sim uma condição da pele. A remoção cirúrgica pode ser indicada quando a pinta apresenta características atípicas como formato irregular, crescimento acelerado, mudança de cor ou outros sinais suspeitos, que sugerem risco de malignidade.

"Nessas situações, o objetivo da cirurgia é retirar completamente a lesão para prevenimos a evolução para um câncer de pele", finaliza a dermatologista ao explicar casos como do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia também: Jair Bolsonaro pede saída da prisão domiciliar para cirurgia; saiba o que ele tem

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: