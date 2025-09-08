Jair Bolsonaro pede saída da prisão domiciliar para cirurgia; saiba o que ele tem

O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou autorização ao ministro do STF Alexandre de Moraes para uma saída temporária para realizar uma cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização ao ministro do STF Alexandre de Moraes para uma saída temporária para realizar uma cirurgia de retirada de múltiplas lesões na pele. O procedimento está previsto para domingo, 14, em regime ambulatorial, com previsão de alta ainda no mesmo dia.

Segundo informações da CBN, os advogados do ex-presidente fizeram a solicitação nesta segunda-feira, 8, e anexaram um relatório médico do médico que o acompanha. O documento menciona duas Classificações Estatísticas Internacionais de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CIDs): “nevo melanocítico do tronco” e “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele”.

A autorização ficará a cargo do ministro Alexandre de Moraes, que analisará o pedido feito pela defesa do ex-presidente.

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro após o ex-presidente desrespeitar medidas cautelares. A decisão veio após denúncias de que Bolsonaro teria usado redes sociais de aliados para instigar ataques ao STF e ao Poder Judiciário.

Anteriormente, Bolsonaro estava sujeito a medidas cautelares que incluíam o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de sair de casa à noite e nos finais de semana, além da proibição de veicular conteúdos nas redes sociais.

com a prisão domiciliar, Bolsonaro não pode receber visitas, não pode ter celulares em casa e não pode ter contato com qualquer autoridade estrangeira e com outros investigados. Recentemente, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão domiciliar e de busca e apreensão de celulares na casa de Bolsonaro.

"Agindo ilicitamente, o réu Jair Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o STF e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com o seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram", escreveu o ministro, e completou: "Os apoiadores de Jair Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação - ainda que por telefone e pelas redes sociais - do réu para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir esta Suprema Corte".

Leia também: Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar