  1. Bem-estar e Saúde
  2. Diagnóstico de Jair Bolsonaro é revelado após ida ao hospital
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Diagnóstico de Jair Bolsonaro é revelado após ida ao hospital

Jair Bolsonaro passou o sábado no hospital em Brasília e o diagnóstico dele foi revelado logo após o ex-presidente receber alta

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 16/08/2025, às 18h32

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Foto: Getty Images

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro esteve em um hospital de Brasília neste sábado, 16, para realizar exames. Ele teve alta durante a tarde e o diagnóstico foi revelado publicamente.

O político foi diagnosticado com esofagite e gastrite. Além disso, os exames detectaram uma imagem residual de infecções pulmonares recentes, que estariam relacionadas com episódios de broncoaspiração.

Ele devera seguir com tratamento medicamentoso contínuo. De acordo com a família, Bolsonaro estava com crises de soluços e episódios de dispneia, que é a falta de ar.

Vale lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares.

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro após desrespeito a medidas cautelares. A decisão foi tomada após a acusação de que o ex-presidente utilizou as redes sociais de aliados para instigar ataques ao STF e ao Poder Judiciário Brasileiro.

Vale lembrar que Bolsonaro estava sob medidas cautelares de que teria que usar tornozeleira eletrônica, não podia sair de casa à noite e aos finais de semana e não poderia veicular conteúdo nas redes sociais.

A partir de agora, com a prisão domiciliar, Bolsonaro não pode receber visitas, não pode ter celulares em casa e não pode ter contato com qualquer autoridade estrangeira e com outros investigados.

A Polícia Federal já cumpriu um mandado de prisão domiciliar e de busca e apreensão de celulares na casa de Bolsonaro. "Agindo ilicitamente, o réu Jair Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o STF e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com o seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram", escreveu o ministro, e completou: "Os apoiadores de Jair Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação - ainda que por telefone e pelas redes sociais - do réu para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir esta Suprema Corte". 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

