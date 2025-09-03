Médica sobre diagnóstico da noiva de MC Guimê: 'Precisa ser investigada rapidamente'

CARAS Brasil
  Bem-estar e Saúde
Bem-estar e Saúde / O QUE ELA TEVE?

Fernanda Stroschein, noiva de MC Guimê, revelou um diagnóstico desenvolvido durante a gestação. A influenciadora desabafou sobre os sintomas; confira

Dra. Ana Paula Fonseca
por Dra. Ana Paula Fonseca

Publicado em 03/09/2025, às 19h05

Fernanda Stroschein revelou que descobriu uma cefaleia e agora está recuperada - Foto: Reprodução/Instagram @mcguime @fernanda_stroschein

O cantor MC Guimê e a noiva, Fernanda Stroschein, voltaram às redes sociais na noite da terça-feira, 2, revelaram uma questão de saúde da influenciadora, que precisou ir ao hospital após sentir fortes dores de cabeça. Grávida da primeira filha do casal, a bebê se chamará Yarin.

Fernanda contou que começou a sentir fortes dores de cabeça e recebeu orientação médica para ir ao hospital realizar uma bateria de exames. Ela recebeu alta e voltou para casa, mas as dores pioraram. Ao relatar o sintoma, o médico orientou que procurasse um neurologista, que a diagnosticou com cefaleia.

"Ele descobriu que eu tenho uma cefaleia que eu desenvolvi durante a gestação, inclusive por causas hormonais. Ele disse: 'Precisamos bloquear seus neurotransmissores para que essa dor pare, senão ela não vai cessar. Levei algumas agulhadas na cabeça para fazer esse procedimento e, em 20 minutos, minha dor de cabeça sumiu. Eu quis arrancar minha cabeça, de verdade", detalhou Fernanda sobre as dores.

O que diz a ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP).

A ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca explica que, embora muitas gestantes sintam dor de cabeça em algum momento, é importante ficarem atentas à intensidade e à frequência. “A cefaleia pode estar relacionada a alterações hormonais, noites mal dormidas ou até mesmo à queda de glicose, que é muito comum na gravidez. Porém, quando a dor é intensa, persistente ou vem acompanhada de visão turva, inchaço e pressão alta, precisa ser investigada rapidamente”, ressalta.

Quando ascender o alerta?

Segundo a médica, nem toda dor de cabeça deve ser encarada como algo normal. “Algumas situações podem indicar riscos sérios, como a pré-eclâmpsia, que é uma complicação da gestação associada à hipertensão. Nesse caso, a cefaleia costuma ser forte e contínua, e pode vir junto de outros sintomas preocupantes”, explica.

A especialista reforça ainda que o uso de medicamentos deve ser sempre orientado pelo médico e que cada caso é individual, exigindo um acompanhamento com um especialista. “Muitas gestantes recorrem a analgésicos por conta própria, mas nem todos os remédios são seguros nesse período. O ideal é nunca se automedicar, porque isso pode prejudicar o bebê”, finaliza ao analisar casos como da noiva do MC Guimê.

Leia também: Grávida, noiva de MC Guimê vai ao hospital após fortes dores e recebe diagnóstico

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MC GUIMÊ E FERNADA STROSCHEIN NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Ana Paula Fonseca

Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). 

