MC Guimê e a paternidade: como a chegada do primeiro filho transformou sua visão de vida

Grávida de Yarin, seu primeiro bebê, Fernanda Stroschein vive ao lado do cantor um momento de amadurecimento, fé e recomeços

MC Guimê, conhecido por hits de funk ostentação e momentos polêmicos nos realities, vive agora uma nova fase de sua vida: vai ser pai pela primeira vez. O anúncio foi feito com emoção nas redes sociais, onde o artista compartilhou a novidade ao lado da esposa, Fernanda Stroschein.

"Eu não sou mais o mesmo homem. Desde que soube da gravidez, comecei a enxergar tudo com mais clareza", disse Guimê em entrevista recente . Para ele, a paternidade está trazendo propósito, foco e maturidade emocional —aspectos que, segundo o próprio cantor, estiveram ausentes em períodos turbulentos da carreira.

O vídeo do anúncio, que viralizou rapidamente, mostrava bonés personalizados com as palavras "pai" e "mãe". A cena emocionou fãs e seguidores, que encheram os comentários com palavras de apoio e carinho.

Guimê afirmou que passou a valorizar muito mais a vida desde que soube da gestação. "Passei por fases sombrias. Mas a chegada do nosso filho me fez reconectar com minha fé, com Deus e comigo mesmo", revelou.

A maternidade e paternidade transformam casais —e no caso de figuras públicas, essa transformação é ainda mais observada. Guimê e Fernanda têm evitado exposição excessiva, focando em uma gestação tranquila e com acompanhamento próximo.

Estudos mostram que homens tendem a reorganizar prioridades quando se tornam pais. Há aumento da empatia, reestruturação financeira, diminuição de comportamentos de risco e maior conexão emocional com a família.

O cantor já adiantou que pretende pausar alguns projetos para acompanhar os primeiros meses do bebê. "A música é eterna, mas o tempo com meu filho é único", disse.

A chegada da paternidade marca um novo capítulo na vida do funkeiro, que agora inspira seguidores não apenas com suas rimas, mas com uma postura mais centrada e responsável.