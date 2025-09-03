Grávida, noiva de MC Guimê vai ao hospital após fortes dores e recebe diagnóstico

MC Guimê e a noiva, Fernanda Stroschein, explicaram que sumiram das redes sociais depois que a influenciadora sentiu dores e precisou ir ao hospital

O cantor MC Guimê e a noiva, Fernanda Stroschein, voltaram às redes sociais na noite desta terça-feira, 2, para explicar a ausência dos últimos dias. O casal contou que o "sumiço" aconteceu por causa de um problema de saúde da influenciadora, que precisou ir ao hospital após sentir fortes dores de cabeça. Grávida da primeira filha do casal, a bebê se chamará Yarin.

Nos stories, Fernanda contou que começou a sentir fortes dores de cabeça e recebeu orientação médica para ir ao hospital realizar uma bateria de exames. "Chamamos o meu médico e ele me deu analgésicos, mas não faziam efeito e ele indicou que fôssemos para a maternidade. Fizeram uma bateria de exames, na Yarin primeiro, e estava tudo bem com ela, graças a Deus. E depois fizeram os exames em mim e, até então, não descobriram nada. Me deram medicamentos fortes na veia, também fizeram efeito, mas melhorei um pouco depois", detalhou

Ela recebeu alta e voltou para casa, mas as dores pioraram: "Foi inexplicável". Ao relatar o sintoma, o médico orientou que procurasse um neurologista, que a diagnosticou com cefaleia. "Ele descobriu que eu tenho uma cefaleia que eu desenvolvi durante a gestação, inclusive por causas hormonais. Ele disse: 'Precisamos bloquear seus neurotransmissores para que essa dor pare, senão ela não vai cessar. Levei algumas agulhadas na cabeça para fazer esse procedimento e, em 20 minutos, minha dor de cabeça sumiu. Eu quis arrancar minha cabeça, de verdade", detalhou Fernanda sobre as dores.

Depois do susto, Guimê agradeceu à equipe médica e celebrou a recuperação da noiva: "Que bom que a mamãe está bem e a princesinha sempre esteve bem no cantinho dela, e a família é só paz!".

Vale lembrar que MC Guimê e Fernanda Stroschein estão juntos há pouco mais de um ano. No fim de abril, o cantor decidiu dar um novo passo na relação e surpreendeu a companheira com um pedido de casamento. Já a gravidez foi anunciada em maio.

Como foi o chá revelação?

Em junho, eles realizaram o chá revelação com a presença de amigos e familiares. Durante o evento, os dois descobriram que vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Yarin. A revelação foi feita por meio da fumaça rosa que tomou conta da chácara no interior de São Paulo.

Em entrevista ao portal gshow, o artista relembrou sua reação ao ser surpreendido pela companheira com o anúncio da gravidez e disse que eles não planejavam aumentar a família por agora. "Veio essa surpresa maravilhosa. Como todo casal, a gente fazia um test drive, mas não imaginava que chegaria assim, não fizemos um planejamento para que viesse agora. Desde o dia que ela me contou, a gente começou a ter a vida de pai e mãe para a chegada da Yarin."

E recordou: "A Fê fez uma surpresa para contar que estávamos grávidos. Fiquei muito emocionado, com a garganta travada de choro. Foi um momento muito nosso. Estava em uma semana corrida de trabalho, depois de um dia exaustivo, não imaginava essa notícia. Ela preparou todo o ambiente de casa, falou que queria falar comigo, achei estranho e ela trouxe uma caixinha com os sapatinhos e o ultrassom. Dali para frente, minha vida tem sido outra, muito melhor", confessou.

Qual é o significado do nome da filha de MC Guimê?

O nome Yarin tem origem hebraica e tem o significado de “aquela que entende e ouve”. Além disso, este nome também está associado ao brilho e à luz. Yarin também é um nome citado na Bíblia cristã e é de uma samaritana que encontrou Jesus no poço d’água.

