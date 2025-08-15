CARAS Brasil
  Médica alerta para cirurgia feita por Jojo Todynho: 'Corpo passa por muitas mudanças'
Bem-estar e Saúde

Médica alerta para cirurgia feita por Jojo Todynho: 'Corpo passa por muitas mudanças'

Jojo Todynho abriu a intimidade ao falar da cirurgia que realizou; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro explica o procedimento

Dra. Camila Ribeiro
por Dra. Camila Ribeiro

Publicado em 15/08/2025, às 16h35

Há dois anos, Jojo Todynho realizou uma bariátrica
Há dois anos, Jojo Todynho realizou uma bariátrica - Foto: Reprodução/Instagram @jojotodynho

No começo do mês, Jojo Todynho celebrou os 2 anos de sua cirurgia bariátrica. Em um texto emocionante nas redes sociais, ela refletiu sobre as mudanças que passou desde o procedimento para mudar o seu corpo e sua vida. Inclusive, a artista contou que já eliminou 85 kg do seu peso.

Jojo falou sobre a importância da cirurgia ao apontar as transformações que enfrentou e celebrou nesta nova fase de sua vida. "Jamais subestime a capacidade que o tempo tem de mudar a realidade, transformar sentimentos e apaziguar corações [...] Eu tenho muito orgulho do que fui, do que ainda sou e do que irei me transformar. Viva 2 anos de Bariátrica", afirmou.

O que diz a nutróloga?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre a cirurgia bariátrica. 

Segundo a especialista, este procedimento é indicado principalmente para pessoas com obesidade grau III (IMC acima de 40) ou grau II (IMC acima de 35) quando associada a comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono ou esteatose hepática grave. 

Exige acompanhamento médico?

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), entre 2017 e 2022, o Brasil realizou 315.720 mil cirurgias bariátricas. A Dra. Camila Ribeiro reforça a importância do acompanhamento com um especialista. 

"Depois de uma cirurgia bariátrica, o corpo passa por muitas mudanças e não é só no peso. Os hormônios que controlam a fome, a saciedade, o sono, o humor e até o ciclo menstrual também mudam bastante. É aí que entra o endocrinologista, ele ajuda a acompanhar de perto como o corpo está reagindo, evita que a pessoa desenvolva problemas como queda de cabelo, fraqueza, anemia, ou desequilíbrios hormonais", finaliza ao analisar o quadro da influenciadora Jojo Todynho.

Dra. Camila Ribeiro

Dra. Camila Ribeiro é médica (CRM 52879568) nutróloga, endocrinologista e infectologista. Formada na Universidade Iguaçu (UNIG), possui 15 anos de experiência no mercado; Há 10 anos, trabalha com o método de emagrecimento e possui também sólida experiência na área de Medicina Integrativa e com foco em injetáveis e implantes hormonais e não hormonais. Fez residência em Infectologia na FIOCRUZ, e tem especialização em Endocrinologia pelo IPEMED. Camila também é especializada pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e tem formação em Ortomolecular com o Dr. Artur Lemos. Ela também tem sólida experiência em Gestão na Área Pública, já tendo ocupado os cargos de Diretora do Departamento Médico da Alerj, Secretária Executiva de Saúde do Município de Japeri e Diretora do Hospital de Lajes de Paracambi.

