Médica alerta para cirurgia feita por Jojo Todynho: 'Corpo passa por muitas mudanças'

Jojo Todynho abriu a intimidade ao falar da cirurgia que realizou; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro explica o procedimento

No começo do mês, Jojo Todynho celebrou os 2 anos de sua cirurgia bariátrica . Em um texto emocionante nas redes sociais, ela refletiu sobre as mudanças que passou desde o procedimento para mudar o seu corpo e sua vida. Inclusive, a artista contou que já eliminou 85 kg do seu peso .

Jojo falou sobre a importância da cirurgia ao apontar as transformações que enfrentou e celebrou nesta nova fase de sua vida. "Jamais subestime a capacidade que o tempo tem de mudar a realidade, transformar sentimentos e apaziguar corações [...] Eu tenho muito orgulho do que fui, do que ainda sou e do que irei me transformar. Viva 2 anos de Bariátrica", afirmou.

O que diz a nutróloga?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre a cirurgia bariátrica.

Segundo a especialista, este procedimento é indicado principalmente para pessoas com obesidade grau III (IMC acima de 40) ou grau II (IMC acima de 35) quando associada a comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono ou esteatose hepática grave.

Exige acompanhamento médico?

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), entre 2017 e 2022, o Brasil realizou 315.720 mil cirurgias bariátricas. A Dra. Camila Ribeiro reforça a importância do acompanhamento com um especialista.

"Depois de uma cirurgia bariátrica, o corpo passa por muitas mudanças e não é só no peso. Os hormônios que controlam a fome, a saciedade, o sono, o humor e até o ciclo menstrual também mudam bastante. É aí que entra o endocrinologista, ele ajuda a acompanhar de perto como o corpo está reagindo, evita que a pessoa desenvolva problemas como queda de cabelo, fraqueza, anemia, ou desequilíbrios hormonais", finaliza ao analisar o quadro da influenciadora Jojo Todynho.

