De vestido micro, Jojo Todynho celebra dois anos de cirurgia bariátrica

Após dois anos de cirurgia bariátrica, Jojo Todynho celebra mudança de sua aparência e saúde com ensaio usando look bem pequeno

A cantora Jojo Todynho está comemorando dois anos de sua cirurgia bariátrica. Em sua rede social, a famosa compartilhou um ensaio que fez especialmente para celebrar a data em que passou por uma mudança radical em sua vida.

Neste sábado, 09, a futura advogada compartilhou os cliques e chamou a atenção ao surgir deslumbrante em um vestidinho rosa sem alça. Usando o look bem pequeno, Jojo Todynho comemorou sua nova fase.

Agora na casa dos 70 kg, após sair dos 147 kg, a artista impressionou mais uma vez com seu novo físico. É bom lembrar que, além da cirurgia bariátrica, a artista mudou seu estilo de vida e passou por cirurgias plásticas para retirar o excesso de pele. A famosa está constante acompanhamento e se cuidando.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho relembrou registros de como era antes da cirurgia e uma foto de quando passou pelo procedimento. Ela aproveitou para contar que perdeu cerca de 85 kg.

Recentemente, a cantora impressionou ao mostrar seu antes e depois com fotos de biquíni. Na ocasião, ela falou sobre se amar em qualquer circunstância.

Jojo Todynho revela como celebrou o Dia dos Namorados

A cantora Jojo Todynho comemorou o Dia dos Namorados na quinta-feira, 12, com muito amor e romance. Em sua rede social, a artista revelou como celebrou a data ao lado de seu eleito, Thiago Gonçalves, com quem está desde fevereiro.

Após postar uma longa declaração para o companheiro, a famosa publicou nesta sexta-feira, 13, as fotos do encontro que tiveram. Além de ter tido um jantar romântico, a futura advogada ainda ganhou uma cesta com ursinho de pelúcia e outros mimos. Veja as fotos do momento aqui!