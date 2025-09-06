CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica explica diagnóstico de Bruna Biancardi e alerta: 'Pode desencadear'
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Médica explica diagnóstico de Bruna Biancardi e alerta: 'Pode desencadear'

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou uma foto usando uma máscara preta descartável e explicou o que aconteceu. Leia mais!

por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 11h39

Bruna Biancardi
Bruna Biancardi - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para compartilhar uma foto usando uma máscara preta descartável. Ela explicou que precisou do acessório após espremer uma espinha, que acabou infeccionando e evoluiu para uma celulite facial. Com isso, que tal saber mais sobre o diagnóstico dela?

Segundo a médica Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética, o quadro merece atenção. “A celulite facial é um quadro que deve ser levado com muita seriedade. Ao contrário do que muitos pensam, não tem nenhuma relação com a celulite estética, mas trata-se de uma infecção potencialmente grave. Quando a pessoa espreme uma espinha, por exemplo, cria-se um ponto de entrada para bactérias na pele, o que pode desencadear a infecção", detalhou.

E alertou sobre os sintomas: “Entre os sintomas mais comuns estão vermelhidão, dor, calor local, inchaço e até febre. O diagnóstico precoce é fundamental, pois o tratamento pode variar de antibióticos orais a medicações intravenosas, dependendo da gravidade do caso. Em muitos pacientes, a hospitalização se torna necessária justamente para controlar a infecção de forma segura. Quanto antes o paciente procurar atendimento médico, maiores são as chances de evitar complicações.”

O que disse Bruna Biancardi?

A mãe de Mavie, de um ano, e Mel, de dois meses, compartilhou uma foto exibindo a espinha que espremeu e depois mostrou como sua boca ficou inchada. "Se eu contar porque estou demáscara, vocês não vão acreditar", começou a famosa. 

Em seguida, Bruna fez o relato. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' - esse é o nome - hoje é o segundo dia", explicou a mulher do jogador Neymar Jr. 

Por fim, a influencer aproveitou a situação que aconteceu com ela para deixar um aviso: "As fotos são horríveis, desculpa kkk, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma fucking espinha. Agora está assim", finalizou.

Bruna Biancardi revela que teve celulite facial - Foto: Instagram
Bruna Biancardi revela que teve celulite facial - Foto: Instagram
Bruna Biancardi revela que teve celulite facial - Foto: Instagram
 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

