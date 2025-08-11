CARAS Brasil
  2. Aos 71 anos, Regina Casé revela se já fez procedimentos estéticos
Beleza / Desabafo

Aos 71 anos, Regina Casé revela se já fez procedimentos estéticos

A apresentadora e atriz Regina Casé, de 71 anos, abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos que já realizou ao longo da vida

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/08/2025, às 14h28

Regina Casé
Regina Casé - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora e atriz Regina Casé abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos que já realizou ao longo da vida. Em entrevista à Quem divulgada nesta segunda-feira, 11, ela comentou sobre seu cabelo e a ausência de procedimentos faciais.

"Tenho 71 anos de idade e esse cabelo é todo meu. Todo mundo que me abraça, pega para ver se tem mega hair, mas não tem. Para ter um cabelo bonito tem que pensar na beleza como um todo. Se você não tiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho", relatou.

A artista ressaltou ainda que valoriza uma rotina de cuidados com produtos naturais e nacionais. "Talvez tenha esse cabelão porque não ponha muita química. E no rosto nunca fiz nada desses troços que as pessoas gostam de fazer", contou.

Escolha de produtos

E ela contou como escolhe os produtos que usa. "Conheço as árvores e sei identificar quando um produto tem em sua fórmula ingredientes que generosamente a natureza oferece. A gente tem mais de 500 mil espécies já estudadas no Brasil, mas existem milhares que nem foram estudadas e que talvez sejam dizimadas antes disso. Quanto mais a gente lê os rótulos e entende o valor daquilo, mais você está se preservando".

E complementou: "Procuro na minha rotina de beleza privilegiar coisas que sejam brasileiras, do meu estado, que não tenham viajado muito e que tenham sido feitas artesanalmente. Quando vai fazendo esse caminho, você vai chegando mais perto do simples e do bom", explica ela, fã do óleo de andiroba, breu branco e priprioca".

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

