Regina Casé abre as portas de sua casa em Mangaratiba

Regina Casé possui uma casa espaçosa e repleta de recordações em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Conheça o local

A apresentadora e atriz Regina Casé abriu as portas de sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para mostrar os detalhes da propriedade. Em entrevista no canal De Casa em Casa, no YouTube, ela contou a história da casa que foi feita com projeto de Sérgio Rodrigues.

Casé contou que comprou o terreno há muitos anos e demorou mais um bom tempo para iniciar a construção da casa. Um dia, ela encontrou o arquiteto e a sintonia entre eles foi instantânea. Tanto que ela decidiu criar a casa junto com ele.

A propriedade foi construída em madeira com o projeto de módulos de Rodrigues. A decoração foi feita com um estilo bem brasileiro e com toques de objetos decorativos que ela acumulou ao longo de sua vida, incluindo presentes dos fãs.

"Eu sou a pessoa mais pop (risos). Não tenho nenhum critério. Meu estilo é pós-eclético. Eu ganhei muitas coisas, objetos de muitas pessoas. Umas lindas, outras medonhas. Mas nunca quis jogar fora algo que alguém me deu com carinho. E fica amoroso. É um convite a se livrar de preconceitos. O Sérgio viu cada detalhe aqui e disse: 'É a casa mais brasileira. Minha casa com o melhor recheio'. Essa casa é um museu de mim mesma", disse ela.

Propriedade de Regina Casé exibida no canal 'De Casa em Casa' no YouTube

Conheça a casa de Regina Casé no vídeo abaixo:

