Médica explica condição do filho de Marília Mendonça e Murilo Huff: 'Costuma surgir na infância'

Leo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, convive com a diabetes tipo 1, uma condição autoimune e crônica; entenda a seguir mais detalhes

Filho de Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff (29), o pequeno Leo (5) foi diagnosticado com diabetes tipo 1. A notícia foi compartilhada pelo cantor na última semana, e emocionou os fãs ao mostrar como a família se adaptou com a nova realidade.

Para entender melhor a condição, a CARAS Brasil entrevistou a cardiologista Lívia Sant'Anna, que atua nas áreas de nutrologia e medicina integrativa. De acordo com a médica, a condição, crônica e autoimune, exige atenção constante e, com os cuidados certos, permite uma vida saudável, ativa e, acima de tudo, feliz para os pacientes.

O que diz a especialista?

"O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que costuma surgir na infância ou adolescência. O sistema imunológico da criança ataca, por engano, as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina —o hormônio que regula o açúcar no sangue. Sem a insulina, o corpo não consegue transformar a glicose em energia, e por isso é necessário fazer a reposição diária", explica.

Segundo a especialista, a doença que atinge o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff não tem cura , porém, isso não significa uma limitação absoluta para a criança. "É uma condição que vai acompanhar o Leo por toda a vida."

"Com o tratamento adequado, que envolve uso de insulina, alimentação balanceada e apoio médico, ele pode crescer forte, praticar esportes, estudar, trabalhar, viajar e realizar tudo o que quiser. A doença exige disciplina, mas não impede sonhos", tranquiliza a especialista.

O impacto do diabetes tipo 1 no Brasil

Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF), estima-se que existam cerca de 588 mil pessoas vivendo com diabetes tipo 1 no Brasil. Embora seja menos comum que a diabetes tipo 2, o país ocupa a terceira posição em incidência de diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o tratamento para a doença envolve o uso de insulina, planejamento alimentar e atividades físicas para controle da glicemia. O Ministério também oferece acesso gratuito a medicamentos e insumos para o tratamento do diabetes tipo 1 através do Sistema Único de Saúde (SUS).

