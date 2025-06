Irmão de Marília Mendonça compartilha reflexão em meio à briga com Murilo Huff

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo dividiu uma reflexão misteriosa sobre 'manter a mente calma' em meio aos últimos acontecimentos

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo compartilhou com o público uma reflexão misteriosa. Na tarde de quarta-feira, 25, o jovem repostou em suas redes sociais um texto sobre manter a mente calma para lidar com qualquer situação.

A postagem acontece em meio à disputa judicial entre a mãe de Marília, Dona Ruth Moreira, e Murilo Huff, ex-namorado da cantora. Nos últimos dias, a informação de que o artista teria entrado na Justiça para obter a guarda unilateral do filho, Leo, de cinco anos, tornou-se pública.



" Domine as suas emoções. Uma mente calma pode lidar com qualquer situação ", diz o texto compartilhado por João Gustavo. O irmão de Marília Mendonça se manifestou pela primeira vez a respeito do assunto envolvendo a guarda do sobrinho na terça-feira, 24, quando declarou apoio a Dona Ruth.

Na ocasião, a mãe da cantora publicou um longo desabafo sobre sua relação com o neto e a criação que está dando ao menino. Além disso, ela pediu que a justiça seja feita. " Até o meu último suspiro estarei contigo ", declarou o filho caçula de Ruth Moreira.

Vale lembrar que a guarda de Leo passou a ser compartilhada entre a avó materna e Murilo Huff após a morte de Marília Mendonça, em 2021, Na época do ocorrido, o filho dos cantores ainda era bem pequeno e estava prestes a completar 2 anos de vida.

O conselho de Roberta Miranda para Murilo Huff

Nos últimos dias, a cantora Roberta Mirandaopinou sobre a conduta de Murilo Huff após ele solicitar a guarda unilateral do filho, Leo, de cinco anos, à Justiça. Isso porque o artista tem trocado farpas com a ex-sogra, Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021) nas redes sociais.

"Estou vendo você angustiado, tendo que dar satisfação... Murilo, presta atenção, sua consciência é o seu mestre. Ninguém te dá um centavo para o seu pão de cada dia, ninguém faz nada por você. Esqueça os advogados e curta a sua vida. Faça o que você achar que deve fazer", iniciou a cantora.

"Você é um put* cara de caráter. Tanto é que você não quer tirar a criança da avó. Você quer o seu direito de pai. Se você é um bom pai, eles reclamam, se você é um pai ausente, eles reclamam. Murilo, deixe isso para lá, não vale a pena. Pega o seu menino e tudo bem. Resolve isso na justiça, não se humilha mais, não", completou Roberta Miranda.

