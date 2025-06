Murilo Huff fala de doença do filho: 'Todos os dias a gente mata um leão’

Murilo Huff fala sobre tecnologia que ajuda a cuidar da saúde de Leo, seu filho com Marília Mendonça, e que ele comprou nos Estados Unidos

O cantor Murilo Huff contou detalhes sobre a doença do filho, Leo, de 5 anos, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021). O menino possui diabetes tipo 1 e foi diagnosticado em 2022. Desde então, a família controla a doença dele por meio de um sensor de diabetes que o pai comprou nos Estados Unidos.

"Diabetes é uma doença que todos os dias a gente mata um leão, sabe? A gente convive diariamente com a dificuldade de estar controlando a glicemia dele. Mas a gente faz isso da melhor maneira", disse ele ao site Alô Alô Bahia.

Então, ele comentou sobre o dispositivo que usa para controlar os níveis de glicose do filho. "Esse botãozinho que saiu aí as notícias, foi um tratamento que eu trouxe pra ele dos Estados Unidos, porque não tem no Brasil. Na verdade tem similares, mas esse é até melhor", afirmou ele.

Por fim, Huff contou que defende as pessoas com diabetes por ver de perto como é a luta para manter a saúde após o diagnóstico. "Eu levanto a bandeira dessa causa, porque pessoas que às vezes não têm acesso à insulina, que é uma medicação muito cara, sofrem muito com essa doença, principalmente crianças. Então é importante chamar a atenção dos nossos governantes pra olharem com mais carinho pra essa causa, que é muito importante também", comentou.

Mãe de Marília Mendonça conta que o neto entende a morte da cantora

Em entrevista ao portal LeoDias, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, contou que o neto, Leo, fã número 1 da cantora, tem ciência de que ela não está mais neste plano.

"A gente sempre mostra vídeo, mostra música, estamos mostrando para ele aos poucos… Ele já entende que ela morreu, ele é muito inteligente. Vai crescendo e vai entendendo como é a vida. E ele tá crescendo saudável, lindo, maravilhoso, falante", declarou.

