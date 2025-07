Médica dá dicas de como melhorar cansaço de Rafa Kalimann na gravidez: 'É essencial'

Rafa Kalimann relatou cansaço na gestação, e a médica Fabiane Gama orienta à CARAS como hábitos simples podem ajudar nessa fase

Rafa Kalimann (31) encantou os fãs ao anunciar sua primeira gestação com o cantor Nattan (25), mas também chamou atenção por um detalhe: o sono constante e a exaustão que têm marcado sua rotina. Em seus registros nas redes sociais, a influenciadora mostra como tem sido difícil manter o pique durante essa nova fase da vida.

Em entrevista para a CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gamaexplicou por que esse cansaço é tão comum no início da gravidez e compartilhou orientações práticas para quem, assim como Rafa, vive uma gestação intensa e com agenda cheia.

Hábitos simples que fazem diferença

Segundo a especialista, a exaustão no início da gestação é natural, mas pode ser amenizada com atitudes simples no dia a dia.

“Com uma rotina ativa como a da Rafa, as gestantes podem adotar hábitos simples como respeitar os sinais do corpo, incluir pequenos cochilos ao longo do dia, manter uma alimentação equilibrada e rica em ferro, hidratar-se bem, praticar atividades físicas leves e estabelecer uma rotina regular de sono. Evitar o uso excessivo de telas antes de dormir também contribui para melhorar a qualidade do descanso e reduzir a fadiga diária”, recomenda a ginecologista.

Além do impacto hormonal, o corpo da mulher trabalha em dobro nesse período, o que explica a queda de energia. Por isso, parar para escutar os limites do próprio corpo é essencial.

Alimentação e suplementação certas ajudam no pique

Outro ponto-chave está no que vai ao prato. Para a médica, a alimentação tem papel fundamental no combate à fadiga gestacional.

“Alguns cuidados com a alimentação e a suplementação podem ajudar a melhorar os níveis de energia no início da gravidez. É importante consumir alimentos ricos em ferro (como carnes magras, folhas verdes e leguminosas) para prevenir a anemia, além de associá-los a fontes de vitamina C para melhorar a absorção. Alimentos integrais, frutas, vegetais e fontes de proteínas magras também ajudam a manter a energia de forma equilibrada”, orienta.

Sobre suplementos, a médica reforça a importância do acompanhamento individualizado: “Quanto à suplementação, o ácido fólico é essencial nesse período, e o médico pode indicar outras vitaminas, como ferro, vitamina B12 e vitamina D, conforme a necessidade individual. Tudo deve ser orientado por um profissional, pois o excesso de certos nutrientes e vitaminas também pode ser prejudicial”, alerta.

Enquanto Rafa Kalimann compartilha com leveza os desafios da gravidez, o recado da ciência é claro: hábitos saudáveis, alimentação balanceada e descanso de qualidade são aliados fundamentais. Afinal, como pontua a médica, “respeitar os sinais do corpo faz toda a diferença”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Leia também: Rafa Kalimann desabafa sobre sintomas no início da gravidez: 'Não falam'