Rafa Kalimann desabafa sobre sintomas no início da gravidez: 'Não falam'

À espera de Zuza, a influenciadora Rafa Kalimann listou alguns sintomas que mais tem sentido no primeiro trimestre da gestação

Rafa Kalimann não esconde o quanto está feliz em sua nova fase de vida: a maternidade! A influenciadora digital e atriz, que está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, tem compartilhado com o público detalhes de sua experiência na gestação.

Na noite de sexta-feira, 27, Rafa separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito dos sintomas do início da gravidez. Além de 'pegar ranço' do celular e sentir um sono extremo, a famosa revelou que notou um aumento de apetite e até mudanças na memória.

"Coisas que me pegaram de surpresa no meu primeiro trimestre de gestação. Tem uma lista extensa e ainda tem muita coisa para falar sobre isso. Várias coisas me pegaram de surpresa, só vivendo mesmo para saber. E tem coisas que as pessoas não falam. Eu quero trazer aos poucos para vocês, porque não vou lembrar agora. A memória da grávida… precisamos anotar no bloco de notas", iniciou ela.

"O meu lado criativo, a memória. O que acontece com a memória? Pra onde ela vai? Volta? Porque às vezes vou pegar uma água e esqueço. Por exemplo, me arrumar: minha pressão cai se eu fico um pouco na frente do espelho me arrumando, fazendo maquiagem eu preciso dar aquela sentada. Fazer foto? Meu amor, estou a base de TBT", continuou.

Em seguida, Rafa Kalimann comentou sobre o aumento de apetite nos últimos tempos. "A fome, o que acontece… Não é uma fome, amor… Precisa colocar uma coisa naquele buraco, aquele vão, um vulcão dentro de você, imediatamente. Igual o sono, eu estou capengando de sono, mas quando deito pra dormir me dá insônia. É uma loucura ", relatou.

A reação de Rafa Kalimann ao descobriu a gravidez

A atriz Rafa Kalimann está à espera de sua primeira filha com o cantor Nattan, que se chamará Zuza. Na última quinta-feira, 26, a influenciadora compartilhou um vídeo com momentos marcantes da vida e mostrou como reagiu ao ver o positivo no teste de gravidez.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo com a pergunta "Se eu perdesse a memória, qual seria a primeira coisa que você me contaria sobre mim?". Para ilustrar, ela adicionou momentos que considera importantes em sua vida e mostrou como se emocionou ao ler o positivo no teste; confira mais detalhes!

