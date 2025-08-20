CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'

Fernanda Lima revelou detalhes sobre a menopausa; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica esta fase

Dra. Ana Paula Fonseca
por Dra. Ana Paula Fonseca

Publicado em 20/08/2025, às 19h39 - Atualizado às 19h43

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernanda Lima é casada com Rodrigo Hilbert - Foto: Mauricio Fidalgo/Globo
Fernanda Lima é casada com Rodrigo Hilbert - Foto: Mauricio Fidalgo/Globo

A apresentadora Fernanda Lima (48) abriu o jogo ao falar da chegada da menopausa. A esposa de Rodrigo Hilbert recordou o susto com o primeiro sintoma da condição, ocorrido há cerca de dois anos e também do impacto na libido. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a artista contou que, inicialmente, sentiu um calor intenso, que chegou a atrapalhar o sono.

"Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha da marmita. Comecei a suar muito, levantei da cama assim e fiquei um tempo parada no escuro pensando: 'isso não é normal'", relatou ela. "O mais chocante da menopausa pra mim foi perder a vontade de transar. Isso me afetou como mulher e acabou interferindo no meu casamento”, complementou.   

O que diz a médica ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais e miomas. A profissional explica sobre este período. 

"A menopausa pode afetar a libido. Isso acontece principalmente pela queda nos níveis de estrogênio e testosterona, hormônios importantes para o desejo sexual. Além disso, é comum que a diminuição do estrogênio cause ressecamento vaginal e dor durante a relação, o que também interfere no prazer", declara.

Saiba mais sobre a menopausa

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a menopausa é o fim da fase reprodutiva da mulher, marcado pela ausência permanente da menstruação por 12 meses consecutivos. A Dra. Ana Paula Fonseca reforça que cada mulher passa por esse período de uma maneira. 

"Algumas sentem impacto maior, outras quase não percebem diferença. O mais importante é não naturalizar o sofrimento. Hoje temos diversas opções de tratamento — desde reposição hormonal, quando bem indicada, até o uso de lubrificantes, hidratantes vaginais e terapias complementares", finaliza a ginecologista.

Leia também: Fernanda Lima recorda susto com primeiro sintoma da menopausa aos 45 anos

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA APRESENTADORA FERNANDA LIMA NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Ana Paula Fonseca

Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). 

fernanda limaginecologistamenopausa
Fernanda Lima Fernanda Lima   

Leia também

ALERTA PARA SAÚDE

Em outubro de 2023, Solange Almeida desabafou sobre uso de cigarro eletrônico - Foto: Divulgação

Médica alerta para cigarro eletrônico após desabafo de Solange Almeida: 'Risco de câncer'

GRAVIDEZ

A especialista explicou mais detalhes da gestação de Nathalia Arcuri aos 40 anos - Divulgação

Especialista analisa primeira gestação de Nathalia Arcuri aos 40 anos: 'São bem incômodos'

Família

Sabrina Sato e família - Foto: Reprodução/Instagram

Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’

Tratamento

Fernanda Rodrigues - Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'

O QUE ELA TEVE?

Fernanda Rodrigues confessou que fará uma cirurgia para remoção de um carcinona, mas reforçou que está ótima de saúde - Foto: Divulgação/Fabiano Silva

Fernanda Rodrigues desabafa e médica alerta: 'Tipo mais comum de câncer de pele no mundo'

SAÚDE MENTAL

A especialista explicou mais detalhes do relato de Maira Cardi - Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre terceira gestação de Maíra Cardi após quadro depressivo: 'Fator de risco'

Últimas notícias

Victor Igoh e Emily GarciaMenino ou menina? Emily Garcia revela gênero do primeiro filho
Filha de Key Alves e Bruno Rosa será RosaMariaNome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga
Maria Cavalcante e Cristiano DeyvidMaria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
Donald TrumpDonald Trump afirma: 'Quero tentar ir para o céu, se possível'
Ary MirelleAry Mirelle, esposa de João Gomes, desabafa sobre a gravidez
Zé FelipeZé Felipe canta música romântica e fãs apontam indireta para Ana Castela
Fernanda Lima é casada com Rodrigo HilbertMédica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'
Rafaella Justus mostra nova cachorrinha de estimaçãoRafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
Mel FronckowiakMel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade