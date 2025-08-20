Médica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'

Fernanda Lima revelou detalhes sobre a menopausa; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica esta fase

A apresentadora Fernanda Lima (48) abriu o jogo ao falar da chegada da menopausa. A esposa de Rodrigo Hilbert recordou o susto com o primeiro sintoma da condição, ocorrido há cerca de dois anos e também do impacto na libido. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a artista contou que, inicialmente, sentiu um calor intenso, que chegou a atrapalhar o sono.

"Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha da marmita. Comecei a suar muito, levantei da cama assim e fiquei um tempo parada no escuro pensando: 'isso não é normal'", relatou ela. "O mais chocante da menopausa pra mim foi perder a vontade de transar. Isso me afetou como mulher e acabou interferindo no meu casamento”, complementou.

O que diz a médica ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais e miomas. A profissional explica sobre este período.

"A menopausa pode afetar a libido. Isso acontece principalmente pela queda nos níveis de estrogênio e testosterona, hormônios importantes para o desejo sexual. Além disso, é comum que a diminuição do estrogênio cause ressecamento vaginal e dor durante a relação, o que também interfere no prazer", declara.

Saiba mais sobre a menopausa

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a menopausa é o fim da fase reprodutiva da mulher, marcado pela ausência permanente da menstruação por 12 meses consecutivos. A Dra. Ana Paula Fonseca reforça que cada mulher passa por esse período de uma maneira.

"Algumas sentem impacto maior, outras quase não percebem diferença. O mais importante é não naturalizar o sofrimento. Hoje temos diversas opções de tratamento — desde reposição hormonal, quando bem indicada, até o uso de lubrificantes, hidratantes vaginais e terapias complementares", finaliza a ginecologista.

