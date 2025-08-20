Médica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'

Fernanda Lima revelou detalhes sobre a menopausa; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Ana Paula Fonseca explica esta fase
A apresentadora Fernanda Lima (48) abriu o jogo ao falar da chegada da menopausa. A esposa de Rodrigo Hilbert recordou o susto com o primeiro sintoma da condição, ocorrido há cerca de dois anos e também do impacto na libido. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a artista contou que, inicialmente, sentiu um calor intenso, que chegou a atrapalhar o sono.
"Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha da marmita. Comecei a suar muito, levantei da cama assim e fiquei um tempo parada no escuro pensando: 'isso não é normal'", relatou ela. "O mais chocante da menopausa pra mim foi perder a vontade de transar. Isso me afetou como mulher e acabou interferindo no meu casamento”, complementou.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais e miomas. A profissional explica sobre este período.
"A menopausa pode afetar a libido. Isso acontece principalmente pela queda nos níveis de estrogênio e testosterona, hormônios importantes para o desejo sexual. Além disso, é comum que a diminuição do estrogênio cause ressecamento vaginal e dor durante a relação, o que também interfere no prazer", declara.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a menopausa é o fim da fase reprodutiva da mulher, marcado pela ausência permanente da menstruação por 12 meses consecutivos. A Dra. Ana Paula Fonseca reforça que cada mulher passa por esse período de uma maneira.
"Algumas sentem impacto maior, outras quase não percebem diferença. O mais importante é não naturalizar o sofrimento. Hoje temos diversas opções de tratamento — desde reposição hormonal, quando bem indicada, até o uso de lubrificantes, hidratantes vaginais e terapias complementares", finaliza a ginecologista.
Leia também: Fernanda Lima recorda susto com primeiro sintoma da menopausa aos 45 anos
Ver essa foto no Instagram
Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).
ALERTA PARA SAÚDE
Médica alerta para cigarro eletrônico após desabafo de Solange Almeida: 'Risco de câncer'
O QUE ELA TEVE?
Fernanda Rodrigues desabafa e médica alerta: 'Tipo mais comum de câncer de pele no mundo'
|Menino ou menina? Emily Garcia revela gênero do primeiro filho
|Nome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga
|Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
|Donald Trump afirma: 'Quero tentar ir para o céu, se possível'
|Ary Mirelle, esposa de João Gomes, desabafa sobre a gravidez
|Zé Felipe canta música romântica e fãs apontam indireta para Ana Castela
|Médica alerta para menopausa após relato de Fernanda Lima: 'Isso acontece'
|Rafaella Justus se derrete ao mostrar nova integrante da família: 'Apaixonada'
|Ofertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
|Mel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil