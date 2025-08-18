Fernanda Lima recorda susto com primeiro sintoma da menopausa aos 45 anos

A atriz Fernanda Lima abriu o coração ao falar sobre a chegada da menopausa e revelou qual foi o primeiro sintoma notado por ela
A atriz e apresentadora Fernanda Lima abriu o jogo ao falar sobre a chegada da menopausa. Atualmente com 47 anos, a esposa de Rodrigo Hilbert recordou o susto com o primeiro sintoma da condição, ocorrido há cerca de dois anos.
Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Fernanda contou que, inicialmente, sentiu um calor intenso, que chegou a atrapalhar o sono: "Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha da marmita. Comecei a suar muito, levantei da cama assim e fiquei um tempo parada no escuro pensando: 'isso não é normal'", relatou ela.
Na sequência, a famosa explicou que decidiu procurar ajuda profissional após notar que o sintoma persistiu nas noites seguintes. "A segunda noite aconteceu a mesma coisa, a terceira, a quarta, quinta, sexta... Eu passei uma semana acordando no mesmo horário", declarou.
E não foi só o calor excessivo que mexeu com Fernanda Lima. A apresentadora também revelou que a chegada da menopausa diminuiu sua libido e, consequentemente, as relações com o marido. "O mais chocante da menopausa pra mim foi perder a vontade de transar. Isso me afetou como mulher e acabou interferindo no meu casamento”, disse ela.
"Dizer ‘não’ pro Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme", completou a artista, em tom de brincadeira. Para se adaptar a nova fase de vida, Fernanda Lima incluiu exercícios físicos em sua rotina, além de reposição hormonal.
Vale lembrar que a famosa, que chegou na menopausa aos 45 anos, também fala abertamente sobre o assunto no podcast 'Zen Vergonha', apresentado por ela.
A menopausa é um período natural na vida da mulher, marcado pelo fim da menstruação e pela redução da produção de hormônios femininos, principalmente o estrógeno. Tanto que a apresentadora Fernanda Lima falou sobre sua experiência com a nova fase da vida em entrevista no programa Fantástico, da Globo.
No entanto, quando esse processo ocorre antes dos 45 anos, recebe o nome de menopausa precoce, e há ainda a menopausa prematura, que acontece antes dos 40 anos.
Para esclarecer essas diferenças e os impactos na saúde feminina, a endocrinologista Alessandra Rascovski explica que, apesar de semelhantes nos sintomas, a idade faz toda a diferença no acompanhamento médico e na necessidade de intervenções como a reposição hormonal; confira mais detalhes!
