CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'

José Loreto tornou público um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro explica o quadro e alerta para os sintomas

Dra. Camila Ribeiro
por Dra. Camila Ribeiro

Publicado em 27/08/2025, às 13h44

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
José Loreto convive com diabetes do tipo 1 - Foto: João Cotta/ Globo
José Loreto convive com diabetes do tipo 1 - Foto: João Cotta/ Globo

O ator José Loreto (41) tornou público que convive com adiabetes tipo 1. Hoje, a doença está controlada e o artista afirmou ter bastante atenção com sua saúde. No ano de 2018, ele mencionou sentir a necessidade de debater sobre o quadro.

"Acho importante falar isso para jovens saberem que não estão sozinhos", disse em entrevista ao Gshow. Loreto garantiu que sua rotina de cuidados com a saúde inclui: se alimentar bem, exercitar, monitorar as taxas de glicose com teste ou sensor na pele e tomar a insulina, hormônio para o controle.

O que diz a endocrinologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre diabetes tipo 1. 

Segundo informações do Ministério da Saúde, Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é uma doença crônica não transmissível, hereditária, caracterizada pela destruição das células do pâncreas (beta-pancreáticas) responsáveis pela produção e secreção de insulina, o que resulta em uma deficiência na secreção deste hormônio no organismo.

Quais os sintomas?

Os mais comuns são:

  • Sede em excesso;
  • Vontade de urinar muitas vezes ao dia;
  • Fome aumentada;
  • Perda de peso sem explicação;
  • Cansaço;
  • Visão embaçada;
  • Em alguns casos, pode haver infecções de repetição.

A previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que, em 2030, 438,7 milhões de pessoas terão a doença. Caracterizada por muitas vezes não apresentar sintomas, a Dra. Camila Ribeiro responde quando o diabetes do tipo 1 exige uma atenção maior.

"O alerta acende quando os sintomas aparecem de forma súbita e intensa, ou quando há dificuldade em controlar a glicose mesmo usando medicação. Além disso, valores de glicemia persistentemente elevados em exames também devem ser um sinal de atenção imediata", declara.

Qual o tratamento? 

A médica informa que o tratamento do diabetes tipo 1 é baseado na reposição de insulina, já que o corpo não consegue mais produzi-la. Essa insulina pode ser aplicada com seringas, canetas ou bombas infusoras, e deve ser usada todos os dias, de forma contínua. Porém, ela reforça que cada caso é individual, necessitando de exames e acompanhamento com um médico especialista.

O cuidado é multidisciplinar, incluindo: 

  1. "Orientação nutricional, com atenção especial à quantidade de carboidratos em cada refeição":
  2. "Monitoramento da glicemia várias vezes ao dia, para saber se a glicose está dentro da meta";
  3. "Acompanhamento médico regular, para ajustar doses, prevenir complicações e atualizar exames"
  4. "Estilo de vida saudável, com prática de atividade física, bom sono e manejo do estresse";

"Quando todos esses pontos caminham juntos, a pessoa com diabetes tipo 1 consegue manter a glicose equilibrada e ter uma vida plena, ativa e saudável", finaliza a médica ao analisar casos como do ator José Loreto.

Leia também: Médico chama atenção para doença de José Loreto: 'Destrói as células do pâncreas'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR JOSÉ LORETO NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Camila Ribeiro

Dra. Camila Ribeiro é médica (CRM 52879568) nutróloga, endocrinologista e infectologista. Formada na Universidade Iguaçu (UNIG), possui 15 anos de experiência no mercado; Há 10 anos, trabalha com o método de emagrecimento e possui também sólida experiência na área de Medicina Integrativa e com foco em injetáveis e implantes hormonais e não hormonais. Fez residência em Infectologia na FIOCRUZ, e tem especialização em Endocrinologia pelo IPEMED. Camila também é especializada pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e tem formação em Ortomolecular com o Dr. Artur Lemos. Ela também tem sólida experiência em Gestão na Área Pública, já tendo ocupado os cargos de Diretora do Departamento Médico da Alerj, Secretária Executiva de Saúde do Município de Japeri e Diretora do Hospital de Lajes de Paracambi.

José LoretoDiabetesendocrinologistaDiabetes do tipo 1
José Loreto José Loreto   

Leia também

SUSTO

Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musical - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'

Recuperação

Rafaela Marquezini - Foto: Reprodução / Instagram

Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'

Recuperação

MC Livinho - Fotos: Thiago Duran/BrazilNews

Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde

Tratamento

Eduardo Suplicy - Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Suplicy é internado e revela que passará por procedimento; saiba o que ele tem

Diagnóstico

Jessie J - Foto: Reprodução / Instagram

Os sintomas que Jessie J sentiu antes do diagnóstico de câncer de mama

ATENÇÃO!

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperado - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'

Últimas notícias

Bruce WillisBruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
José Loreto convive com diabetes do tipo 1Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
Diego Hypolito e Gil do VigorUm novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musicalMédico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Rafaela MarqueziniApresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
MC LivinhoQuase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anosCarlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
ChitãozinhoApartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade