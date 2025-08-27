Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'

José Loreto tornou público um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro explica o quadro e alerta para os sintomas

O ator José Loreto (41) tornou público que convive com a diabetes tipo 1 . Hoje, a doença está controlada e o artista afirmou ter bastante atenção com sua saúde. No ano de 2018, ele mencionou sentir a necessidade de debater sobre o quadro.

"Acho importante falar isso para jovens saberem que não estão sozinhos", disse em entrevista ao Gshow. Loreto garantiu que sua rotina de cuidados com a saúde inclui: se alimentar bem, exercitar, monitorar as taxas de glicose com teste ou sensor na pele e tomar a insulina, hormônio para o controle.

O que diz a endocrinologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre diabetes tipo 1.

Segundo informações do Ministério da Saúde , Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é uma doença crônica não transmissível, hereditária, caracterizada pela destruição das células do pâncreas (beta-pancreáticas) responsáveis pela produção e secreção de insulina, o que resulta em uma deficiência na secreção deste hormônio no organismo.

Quais os sintomas?

Os mais comuns são:

Sede em excesso;

Vontade de urinar muitas vezes ao dia;

Fome aumentada;

Perda de peso sem explicação;

Cansaço;

Visão embaçada;

Em alguns casos, pode haver infecções de repetição.

A previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que, em 2030, 438,7 milhões de pessoas terão a doença. Caracterizada por muitas vezes não apresentar sintomas, a Dra. Camila Ribeiro responde quando o diabetes do tipo 1 exige uma atenção maior.

"O alerta acende quando os sintomas aparecem de forma súbita e intensa, ou quando há dificuldade em controlar a glicose mesmo usando medicação. Além disso, valores de glicemia persistentemente elevados em exames também devem ser um sinal de atenção imediata", declara.

Qual o tratamento?

A médica informa que o tratamento do diabetes tipo 1 é baseado na reposição de insulina, já que o corpo não consegue mais produzi-la. Essa insulina pode ser aplicada com seringas, canetas ou bombas infusoras, e deve ser usada todos os dias, de forma contínua. Porém, ela reforça que cada caso é individual, necessitando de exames e acompanhamento com um médico especialista.

O cuidado é multidisciplinar, incluindo:

"Orientação nutricional, com atenção especial à quantidade de carboidratos em cada refeição": "Monitoramento da glicemia várias vezes ao dia, para saber se a glicose está dentro da meta"; "Acompanhamento médico regular, para ajustar doses, prevenir complicações e atualizar exames" "Estilo de vida saudável, com prática de atividade física, bom sono e manejo do estresse";

"Quando todos esses pontos caminham juntos, a pessoa com diabetes tipo 1 consegue manter a glicose equilibrada e ter uma vida plena, ativa e saudável", finaliza a médica ao analisar casos como do ator José Loreto.

