Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'

José Loreto tornou público um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro explica o quadro e alerta para os sintomas
O ator José Loreto (41) tornou público que convive com adiabetes tipo 1. Hoje, a doença está controlada e o artista afirmou ter bastante atenção com sua saúde. No ano de 2018, ele mencionou sentir a necessidade de debater sobre o quadro.
"Acho importante falar isso para jovens saberem que não estão sozinhos", disse em entrevista ao Gshow. Loreto garantiu que sua rotina de cuidados com a saúde inclui: se alimentar bem, exercitar, monitorar as taxas de glicose com teste ou sensor na pele e tomar a insulina, hormônio para o controle.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre diabetes tipo 1.
Segundo informações do Ministério da Saúde, Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é uma doença crônica não transmissível, hereditária, caracterizada pela destruição das células do pâncreas (beta-pancreáticas) responsáveis pela produção e secreção de insulina, o que resulta em uma deficiência na secreção deste hormônio no organismo.
Os mais comuns são:
A previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que, em 2030, 438,7 milhões de pessoas terão a doença. Caracterizada por muitas vezes não apresentar sintomas, a Dra. Camila Ribeiro responde quando o diabetes do tipo 1 exige uma atenção maior.
"O alerta acende quando os sintomas aparecem de forma súbita e intensa, ou quando há dificuldade em controlar a glicose mesmo usando medicação. Além disso, valores de glicemia persistentemente elevados em exames também devem ser um sinal de atenção imediata", declara.
A médica informa que o tratamento do diabetes tipo 1 é baseado na reposição de insulina, já que o corpo não consegue mais produzi-la. Essa insulina pode ser aplicada com seringas, canetas ou bombas infusoras, e deve ser usada todos os dias, de forma contínua. Porém, ela reforça que cada caso é individual, necessitando de exames e acompanhamento com um médico especialista.
O cuidado é multidisciplinar, incluindo:
"Quando todos esses pontos caminham juntos, a pessoa com diabetes tipo 1 consegue manter a glicose equilibrada e ter uma vida plena, ativa e saudável", finaliza a médica ao analisar casos como do ator José Loreto.
Leia também: Médico chama atenção para doença de José Loreto: 'Destrói as células do pâncreas'
Ver essa foto no Instagram
Dra. Camila Ribeiro é médica (CRM 52879568) nutróloga, endocrinologista e infectologista. Formada na Universidade Iguaçu (UNIG), possui 15 anos de experiência no mercado; Há 10 anos, trabalha com o método de emagrecimento e possui também sólida experiência na área de Medicina Integrativa e com foco em injetáveis e implantes hormonais e não hormonais. Fez residência em Infectologia na FIOCRUZ, e tem especialização em Endocrinologia pelo IPEMED. Camila também é especializada pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e tem formação em Ortomolecular com o Dr. Artur Lemos. Ela também tem sólida experiência em Gestão na Área Pública, já tendo ocupado os cargos de Diretora do Departamento Médico da Alerj, Secretária Executiva de Saúde do Município de Japeri e Diretora do Hospital de Lajes de Paracambi.
|Bruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
|Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
|Vale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
|Um novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
|Médico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
|Chef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
|Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
|Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
|Carlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
|Apartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local