  2. Marido de estrela de reality desabafa sobre estado grave da esposa após sétimo parto
Recuperação

Marido de estrela de reality desabafa sobre estado grave da esposa após sétimo parto

Marido de Erin Bates relata momentos de angústia sobre a saúde da esposa, que segue em estado grave após complicações no parto

Publicado em 10/09/2025, às 14h20

Erin Bates
Foto: Reprodução / Instagram

A maternidade, para muitas mulheres, é uma jornada repleta de desafios, mas também de amor e realização. No entanto, para Erin Bates, estrela do reality show 'Multiplicando os Bates' (Bringing Up Bates), o sétimo parto se tornou um momento de extrema preocupação e angústia.

Seu marido, Chad Paine, compartilhou um vídeo emocionante e sincero, revelando o estado de saúde grave da esposa e a dor de vê-la lutando pela vida na UTI. O registro, que rapidamente viralizou, mostra o marido de Erin com a voz embargada, falando sobre a situação delicada de sua esposa.

"A recuperação não é rápida ou fácil, mas estamos profundamente gratos por cada pequeno passo em frente. Estou de coração partido por ver a minha Erin passar por tanta dor, mas vê-la levantando a sua voz em louvor ao Senhor no meio disso tem sido nada menos que inspirador. Sua bondade e gratidão que ela demonstra para com aqueles que cuidam dela é nada menos que Cristo nela. Ela tem sido luz por onde passa", declarou ele.

"Ontem [segunda-feira, 8], a Erin foi transferida para um novo hospital onde uma equipe de médicos está trabalhando em conjunto para ajudá-la a melhorar. As enfermeiras têm sido tão dedicadas e se tornaram uma família para nós. Sentimos mais falta dos nossos bebês do que as palavras podem dizer, e estamos muito gratos por cada oração, mensagem e gesto de bondade daqueles que nos estenderam a mão durante este tempo. O amor de vocês está reerguendo a gente", concluiu Chad.

Erin Bates deu à luz seu sétimo filho com Chad Paine - Reprodução/Instagram
A família de Erin Bates

Erin Bates e Chad Paine se casaram em 2013 e desde então construíram uma família numerosa. O casal, que se tornou figura central no reality Bringing Up Bates, ganhou notoriedade por sua história de amor e pela forma como lidam com a criação dos filhos. 

No programa, que foi exibido por 11 temporadas até ser cancelado em 2022, a vida de Erin e sua família era retratada de forma transparente, o que criou uma forte conexão com o público. Além de sua participação no reality show, Erin é uma musicista talentosa e tem uma presença ativa nas redes sociais.

Erin Bates e Chad Paine são pais de sete filhos - Reprodução/Instagram
O que aconteceu com Erin Bates?

Erin Bates ficou internada em estado grave após dar à luz seu sétimo filho, Henry. Nas redes sociais, seu marido, Chad Paine, tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde da esposa no perfil do casal.

Segundo Chad, Erin enfrentou complicações no parto que evoluíram para um choque séptico — condição grave que pode provocar queda da pressão arterial e falência múltipla de órgãos.

"A Erin desenvolveu uma infecção renal grave e acabou entrando em choque séptico. Ela continua internada na UTI, enquanto os médicos seguem tratando, investigando e buscando respostas", relatou em uma publicação recente, na qual pediu orações pela esposa.

Erin Bates e Chad Paine - Reprodução/Instagram
Erin Bates

