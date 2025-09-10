Marido de estrela de reality desabafa sobre estado grave da esposa após sétimo parto

Marido de Erin Bates relata momentos de angústia sobre a saúde da esposa, que segue em estado grave após complicações no parto
A maternidade, para muitas mulheres, é uma jornada repleta de desafios, mas também de amor e realização. No entanto, para Erin Bates, estrela do reality show 'Multiplicando os Bates' (Bringing Up Bates), o sétimo parto se tornou um momento de extrema preocupação e angústia.
Seu marido, Chad Paine, compartilhou um vídeo emocionante e sincero, revelando o estado de saúde grave da esposa e a dor de vê-la lutando pela vida na UTI. O registro, que rapidamente viralizou, mostra o marido de Erin com a voz embargada, falando sobre a situação delicada de sua esposa.
"A recuperação não é rápida ou fácil, mas estamos profundamente gratos por cada pequeno passo em frente. Estou de coração partido por ver a minha Erin passar por tanta dor, mas vê-la levantando a sua voz em louvor ao Senhor no meio disso tem sido nada menos que inspirador. Sua bondade e gratidão que ela demonstra para com aqueles que cuidam dela é nada menos que Cristo nela. Ela tem sido luz por onde passa", declarou ele.
"Ontem [segunda-feira, 8], a Erin foi transferida para um novo hospital onde uma equipe de médicos está trabalhando em conjunto para ajudá-la a melhorar. As enfermeiras têm sido tão dedicadas e se tornaram uma família para nós. Sentimos mais falta dos nossos bebês do que as palavras podem dizer, e estamos muito gratos por cada oração, mensagem e gesto de bondade daqueles que nos estenderam a mão durante este tempo. O amor de vocês está reerguendo a gente", concluiu Chad.
Erin Bates e Chad Paine se casaram em 2013 e desde então construíram uma família numerosa. O casal, que se tornou figura central no reality Bringing Up Bates, ganhou notoriedade por sua história de amor e pela forma como lidam com a criação dos filhos.
No programa, que foi exibido por 11 temporadas até ser cancelado em 2022, a vida de Erin e sua família era retratada de forma transparente, o que criou uma forte conexão com o público. Além de sua participação no reality show, Erin é uma musicista talentosa e tem uma presença ativa nas redes sociais.
Erin Bates ficou internada em estado grave após dar à luz seu sétimo filho, Henry. Nas redes sociais, seu marido, Chad Paine, tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde da esposa no perfil do casal.
Segundo Chad, Erin enfrentou complicações no parto que evoluíram para um choque séptico — condição grave que pode provocar queda da pressão arterial e falência múltipla de órgãos.
"A Erin desenvolveu uma infecção renal grave e acabou entrando em choque séptico. Ela continua internada na UTI, enquanto os médicos seguem tratando, investigando e buscando respostas", relatou em uma publicação recente, na qual pediu orações pela esposa.
