Estrela de reality da MTV lamenta morte do filho aos 16 anos: 'Vida cruel'

Whitney Purvis, conhecida por sua participação no reality show 'Grávida aos 16', da MTV, informou que o filho, Weston Gosa Jr, faleceu aos 16 anos. A notícia foi divulgada por ela na última segunda-feira, 2, através de seu perfil nas redes sociais.

"É tão difícil escrever isso. Meu filho lindo, Weston, faleceu. Ele tinha apenas 16 anos. A vida é tão cruel e injusta. Eu simplesmente não entendo. Meu bebê se foi e eu não sei o que fazer comigo mesma. Este é realmente o meu pior pesadelo tornado realidade. Como você segue na vida depois de perder um filho?", lamentou a estrela do reality show.

"Palavras simplesmente não conseguem descrever a dor que estou sentindo", completou Whitney Purvis. A causa do falecimento do menino não foi divulgada. No entanto, Amy Gosa, madrasta do jovem, contou que a família tentou acordá-lo de manhã, mas Weston já não respirava mais.

Ainda de acordo com Amy, o adolescente de 16 anos possuía problemas de saúde e comorbidades, como diabetes. O caso deverá ser esclarecido através de uma autópsia, já solicitada.

Whitney Purvis lamenta morte do filho - Reprodução/Facebook

Sobre o que é o reality show Grávida aos 16?

Exibido na MTV, o reality show 'Grávida aos 16' mostra como jovens, no auge da adolescência, lidam com a descoberta de uma gestação tão cedo. Whitney Purvis estava grávida de Weston Gosa Jr quando participou da primeira temporada do programa. O menino nasceu em abril de 2009.

Estrela de reality da MTV faleceu aos 27 anos

A estrela do reality show Grávida aos 16 anos, da MTV, Autumn Crittendon, morreu aos 27 anos em julho de 2024. Em outubro do mesmo, a verdadeira causa do falecimento dela veio à público. De acordo com informações do site TMZ, ela teve uma overdose.

O Departamento de Saúde da Virgínia, nos Estados Unidos, informou ao site que a morte foi causada por uma mistura de dois opioides, que são usados para dores e como anestésicos. No laudo, a morte foi apontada como acidental.

