Estrela de reality está em estado grave após sétimo parto; marido conta o que aconteceu

Erin Bates, que ficou conhecida pelo reality 'Multiplicando os Bates' ('Bringing Up Bates'), está na UTI após dar à luz sétimo filho
Erin Bates, conhecida por sua participação no reality show 'Multiplicando os Bates' (Bringing Up Bates, 2015-2021) — que acompanhava a rotina de seus pais, Gil e Kelly Jo Bates, ao criarem os 19 filhos — está internada em estado grave após dar à luz seu sétimo filho, Henry. Nas redes sociais, seu marido, Chad Paine, tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde da esposa no perfil do casal.
Segundo Chad, Erin enfrentou complicações no parto que evoluíram para um choque séptico — condição grave que pode provocar queda da pressão arterial e falência múltipla de órgãos.“A Erin desenvolveu uma infecção renal grave e acabou entrando em choque séptico. Ela continua internada na UTI, enquanto os médicos seguem tratando, investigando e buscando respostas”, relatou em uma publicação recente, na qual pediu orações pela esposa.
Neste sábado, 6, ele compartilhou um novo vídeo da esposa na unidade médica e contou que ela apresentou melhora. "Com lágrimas nos olhos, estamos louvando ao Senhor por estarmos no caminho da recuperação. Suas orações definitivamente tocaram o céu", declarou.
Na quarta-feira, 4, ele compartilhou um novo relato sobre a saúde de Erin, informando que seu quadro clínico havia piorado. "Ontem à noite, Erin sofreu uma convulsão longa e grave. Até então, a infecção de Erin estava melhorando, mas nos encontramos novamente em um lugar de sofrimento, incerteza e lágrimas. Ela está na UTI, e os médicos estão fazendo exames para determinar a causa. Erin está extremamente fraca e passou horas apenas semiconsciente", lamentou.
E completou: "Como seu marido, é uma das coisas mais difíceis que já enfrentei - sentar-me ao lado dela e vê-la lutar enquanto estava tão impotente para aliviar o seu sofrimento. Amo-a mais profundamente do que as palavras podem expressar, e nem consigo imaginar a vida sem a minha melhor amiga. As horas foram longas e pesadas, e sei que muitos corações estão doendo por vê-la assim, juntamente com o meu. Seguramos na fé que a cura está chegando, mesmo no meio do desconhecido. Suas orações são sentidas e nós estamos eternamente gratos".
