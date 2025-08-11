CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Maíra Cardi revela estado de saúde da filha, Sophia, após cirurgia: 'Bastante'
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Maíra Cardi revela estado de saúde da filha, Sophia, após cirurgia: 'Bastante'

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para atualizar o estado de saúde de sua filha, Sophia

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/08/2025, às 11h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi e Sophia
Maíra Cardi e Sophia - Foto: Reprodução/Instagram

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 11, para atualizar o estado de saúde de sua filha, Sophia, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar.  A pequena passou por uma cirurgia no último sábado, 9, para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas. 

"Acordamos um pouquinho com dor. Um pouquinho não, bastante, né, filha? Dor de ouvido, dor de garganta, mas ela tomou um remédio para dor. Está tomando quatro remédios para dor e um antibiótico. Mas já está conseguindo tomar leite de coco e um pouquinho de água. E já está melhorando", contou a influenciadora. 

Neste domingo, 10, Maíra Cardi contou que acabou pegando uma gripe durante o período em que esteve no hospital. "Chegamos em casa. Dois dias sem dormir e a gente está o bagaço. Para piorar, eu peguei uma gripe violenta no hospital. Não sei o que é e não sei que gripe é. Então, eu estou de máscara porque, Deus me livre, se eu passo isso para a Sofia, que está em recuperação", lamentou ela.

Que complementou: "Então, eu faço tudo de máscara, o que é uma bênção, porque me dá falta de ar pra caramba. Eu, já grávida, já fico com falta de ar e, ainda de máscara... E dois dias sem dormir. Gente, eu estou só o bagaço".

Vale lembrar que Sophia Cardi é fruto da antiga união de Maíra com o ator e cantor Arthur Aguiar. Além da menina, a coach também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, de seu primeiro casamento e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

Arthur Aguiar revelou pedido da filha antes de cirurgia

Em suas redes sociais, Arthur explicou que a herdeira realizou o procedimento cirúrgico para retirar as amígdalas e corrigir a adenoide. "Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem, está tudo certo. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Está tudo bem. Ela está ótima. Mais tarde a gente vai visitar a Sophia", declarou o artista.

Que  revelou que recebeu um pedido bastante especial de Sophia Cardi ao conversar com a herdeira antes da cirurgia: "Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou: 'traz o Gabriel'. Linda, né", se derreteu o artista, por fim.

Veja também: Grávida, Maíra Cardi reaparece na rede social e choca com barrigão

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

sophiamaíra cardi
Mayra Cardi Mayra Cardi   

Leia também

ENTENDA

Priscila Fantin revelou ter sentido todos os sintomas do climatério, incluindo dores nos ossos - Foto: Globo/ Zé Paulo Cardeal

Médica alerta para sintoma relatado por Priscila Fantin: 'Afeta diretamente a saúde'

ATENÇÃO

Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimune - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'

CORAÇÃO

Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúde - Reprodução/TV Globo

Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes do método de hipnose usado por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Desabafo

Maíra Cardi e Sophia - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'

SAIBA MAIS!

Elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'

Últimas notícias

Dança dos Famosos 2025 começou a fase de grupos neste domingo, 10Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
Arlindo Cruz e Babi CruzAs 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimuneAtriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
Ana Maria Braga e FaustãoAna Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
Patricia Abravanel no Show do MilhãoFamoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúdeMédico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
Caio BlatCaio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi LuccaVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
Brooklyn Beckham e Nicola PeltzBrooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
César Tralli é pai de Manuella TralliCésar Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade