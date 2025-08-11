Maíra Cardi revela estado de saúde da filha, Sophia, após cirurgia: 'Bastante'

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para atualizar o estado de saúde de sua filha, Sophia

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 11, para atualizar o estado de saúde de sua filha, Sophia, de seis anos, fruto de seu relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar. A pequena passou por uma cirurgia no último sábado, 9, para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.

"Acordamos um pouquinho com dor. Um pouquinho não, bastante, né, filha? Dor de ouvido, dor de garganta, mas ela tomou um remédio para dor. Está tomando quatro remédios para dor e um antibiótico. Mas já está conseguindo tomar leite de coco e um pouquinho de água. E já está melhorando", contou a influenciadora.

Neste domingo, 10, Maíra Cardi contou que acabou pegando uma gripe durante o período em que esteve no hospital. "Chegamos em casa. Dois dias sem dormir e a gente está o bagaço. Para piorar, eu peguei uma gripe violenta no hospital. Não sei o que é e não sei que gripe é. Então, eu estou de máscara porque, Deus me livre, se eu passo isso para a Sofia, que está em recuperação", lamentou ela.

Que complementou: "Então, eu faço tudo de máscara, o que é uma bênção, porque me dá falta de ar pra caramba. Eu, já grávida, já fico com falta de ar e, ainda de máscara... E dois dias sem dormir. Gente, eu estou só o bagaço".

Vale lembrar que Sophia Cardi é fruto da antiga união de Maíra com o ator e cantor Arthur Aguiar. Além da menina, a coach também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, de seu primeiro casamento e está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro.

Arthur Aguiar revelou pedido da filha antes de cirurgia

Em suas redes sociais, Arthur explicou que a herdeira realizou o procedimento cirúrgico para retirar as amígdalas e corrigir a adenoide. "Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem, está tudo certo. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Está tudo bem. Ela está ótima. Mais tarde a gente vai visitar a Sophia", declarou o artista.

Que revelou que recebeu um pedido bastante especial de Sophia Cardi ao conversar com a herdeira antes da cirurgia: "Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: 'Papai, amanhã você vai lá?'. Falei que ia. 'Leva um presente para mim?'. Perguntei o que ela queria e ela falou: 'traz o Gabriel'. Linda, né", se derreteu o artista, por fim.

