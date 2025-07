Mãe de Mari Gonzalez passa por procedimento delicado: 'Abalada'

A apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez usou as redes sociais para compartilhar que está passando por uma situação delicada em sua família

A apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez usou as redes sociais para compartilhar que está passando por uma situação delicada em sua família. Nesta segunda-feira, 28, ela contou que se afastou um pouco da internet para cuidar da mãe, Sônia, que está internada no hospital após passar por um procedimento delicado.

"Passando aqui para compartilhar com vocês [o que aconteceu], porque vi que algumas pessoas sentiram minha falta e viram que não estou postando", iniciou ela, que explicou: "Minha mãe fez um procedimento delicado, os últimos dias foram desafiadores. Fiquei abalada, não tem como não ficar".

E complementou: Mas estou firme e forte. Fiquei totalmente focada nela e na saúde dela. Estou passando aqui para acalmar quem se preocupa comigo. Ela está bem e se recuperando, graças a Deus. Já deu tudo certo", garantiu ela, que não deu mais detalhes sobre o procedimento feito por Sônia.

Em seguida, compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com a mãe. "Não tem nada mais importante do que nossa família e as pessoas que amamos. A união faz a força sempre", desabafou a ex-BBB.

Mari Gonzalez de mão dada com a mãe, Sônia — Foto: Reprodução/Instagram

O que Mari Gonzalez pretende fazer com mansão que construiu com o ex?

Recentemente, Mari Gonzalez falou sobre os planos para a mansão que construiu com seu ex-noivo, o ex-BBB Jonas Sulzbach. A casa, que começou a ser construída em 2022, fica localizada em Alphaville, São Paulo, e foi planejada pelo ex-casal quando ainda estavam juntos. Mesmo após a separação, eles seguiram com a obra e agora conversam sobre o destino do imóvel.

Em entrevista a Marie Claire, a influenciadora contou sobre o futuro da casa. “Ainda tenho muito o que compartilhar [sobre a obra] e eu vou compartilhar. Nós [ela e Jonas] estamos mostrando. Foi uma casa pensada com muito carinho em todos os detalhes e agora, a gente vai alugar ou vender. Ainda estamos no processo para decidir o que vamos mesmo fazer”, pontuou.

