Mari Gonzalez revela o que pretende fazer com mansão que construiu com o ex

A apresentadora e ex-BBB Mari Gonzalez abriu o jogo sobre os planos para a mansão que construiu com seu ex-noivo, o ex-BBB Jonas Sulzbach. A casa, que começou a ser construída em 2022, fica localizada em Alphaville, São Paulo, e foi planejada pelo ex-casal quando ainda estavam juntos. Mesmo após a separação, eles seguiram com a obra e agora conversam sobre o destino do imóvel.

Em entrevista a Marie Claire divulgada neste sábado, 21, a influenciadora contou que a obra está no fim. “Atrasou bastante. Mas, ela está quase pronta, então, estamos chegando no final”, detalhou ela, que contou que o ex-casal conversa para decidir o que será feito com o imóvel.

“Ainda tenho muito o que compartilhar [sobre a obra] e eu vou compartilhar. Nós [ela e Jonas] estamos mostrando. Foi uma casa pensada com muito carinho em todos os detalhes e agora, a gente vai alugar ou vender. Ainda estamos no processo para decidir o que vamos mesmo fazer”, pontuou.

Como está a mansão?

Recentemente, Jonas Sulzbach compartilho fotos do imóvel. "Dizem que a obra nunca termina... mas essa aqui resolveu provar por A + B (risos). Nem tudo saiu como a gente planejou. Mas saiu. E isso já diz muita coisa. Cada detalhe demorou. Mas ver tomando forma assim... compensa", escreveu Jonas ao compartilhar fotos de como ficou a casa.

Em seguida, complementou: "O destino dessa casa ainda é incerto. Mas o que ela representa, já está definido. E ficou bonito de ver. Três anos de altos e baixos e muito aprendizado. Só agradeço. E sigo. Paz que não se explica". Veja as fotos do imóvel aqui!

Vale lembrar que Mari e Jonas ficaram juntos por cerca de oito anos e se separaram em 2023.

