Médica faz alerta sobre congelamento de óvulos de Mari Gonzalez: 'Envolve várias etapas'

Nesta quinta-feira (5), Mari Gonzalez compartilhou em suas redes sociais mais detalhes do início do processo para o congelamento de seus óvulos

Na última quinta-feira (5), Mari Gonzalez (31) revelou em suas redes sociais que está iniciando o processo de congelamento de seus óvulos. A influenciadora digital dividiu com os fãs mais detalhes do tratamento, desde a primeira consulta até a aplicação da medicação. A ex-participante do BBB 20 ainda falou sobre a importância de compartilhar seu relato com outras mulheres.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que o congelamento de óvulos é uma técnica de preservação da fertilidade: "O processo envolve uma estimulação hormonal para que os ovários produzam múltiplos óvulos (em um ciclo natural apenas 1 amadurece), os quais posteriormente serão coletados por punção e congelados, com o objetivo de serem utilizados em tratamentos de reprodução assistida. É uma ótima alternativa para mulheres que desejam postergar a maternidade ou preservar a fertilidade em casos como os tratamentos com quimioterapia ou radioterapia", diz.

"Este procedimento é seguro, mas como qualquer intervenção médica, possui riscos sim. Os principais riscos estão relacionados à estimulação hormonal, que pode com frequência causar inchaço abdominal, dor abdominal, dor em mamas e alterações de humor. Uma complicação mais grave é a síndrome de hiperestimulação ovariana, uma resposta exagerada do organismo aos hormônios, causando, além dos sintomas antes citados, o acúmulo de líquido no abdômen e complicações circulatórias", acrescenta.

A ginecologista ainda destaca que o procedimento de punção dos óvulos é minimamente invasivo, mas envolve anestesia e, como qualquer procedimento cirúrgico, existe um risco baixo de infecção ou sangramento. A seguir, saiba quais são os pontos positivos e negativos do congelamento de óvulos:

Pontos positivos: preservação da fertilidade, óvulos jovens de boa qualidade para serem posteriormente utilizados, maiores chances de sucesso de gravidez futura, e uma boa alternativa para as situações clínicas que colocam em risco;

Pontos negativos: custos altos, a gestação futura não é uma garantia e é necessário acompanhamento médico.

"O processo de congelamento de óvulos envolve várias etapas. O primeiro passo, que dura cerca de 10 a 12 dias, é a estimulação ovariana, feita com hormônios injetáveis, com o objetivo de estimular os ovários a produzirem mais óvulos em um único ciclo, exatamente o que a Mari está fazendo na foto publicada. Durante esta fase, a paciente realiza ultrassonografias e exames hormonais para monitorar o crescimento dos folículos e o momento ideal para a coleta", reforça.

"Quando os folículos estiverem no tamanho ideal, é administrada uma medicação para induzir a maturação final dos mesmos óvulos, e a coleta é feita cerca de 36 horas depois, por meio de uma punção transvaginal, com anestesia. Os óvulos que estiverem bons serão então congelados por uma técnica de congelamento ultrarrápido chamada vitrificação", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Leia também: Mari Gonzalez atualiza estado de saúde após cirurgia: "Não posso treinar"