Lucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'

Lucy Ramos mostrou uma forte queda de cabelos após dar à luz; a tricologista Danielle Gitti explicou o motivo disto ocorrer e fez um alerta

Lucy Ramos (42) mostrou no final de agosto em suas redes sociais que enfrenta uma forte queda de cabelos após dar à luz a Kyara, de quatro meses, fruto do casamento com Thiago Luciano. A atriz desabafou: "A maternidade já levou meu sono, agora chegou levando os fios também. A queda capilar no pós-parto chegou com tudo por aqui". A tricologista Danielle Gitti explicou e alertou para o caso.

Por que os cabelos caem na gravidez?

A tricologista e farmacêutica explica que isso ocorre devido os hormônios que a gestação aumenta no corpo: "A queda capilar pós-parto é chamada de eflúvio telógeno pós-parto. Durante a gravidez, os altos níveis de estrógeno e progesterona prolongam a fase de crescimento dos fios (fase anágena). Isso faz com que os cabelos fiquem mais cheios e fortes. Após o parto, esses hormônios caem rapidamente e muitos fios entram na fase de queda (telógena). O resultado é uma queda difusa e acentuada, mas temporária."

Tem como evitar?

Danielle também alerta: "Durante a gestação: não há como evitar totalmente, porque é um processo fisiológico. Mas uma alimentação equilibrada, suplementação correta (ferro, vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina D) e acompanhamento médico ajudam a fortalecer os fios."

A profissional explica que, após a gestação, existem alguns cuidados para seguir e que podem ajudar a conter a queda, sendo estes:

Suplementação nutricional adequada (sob prescrição);

Uso de t ônicos e loções capilares estimulantes;

Manuten ção da saúde do couro cabeludo (shampoos antiqueda e massagens suaves);

Evitar qu ímicas agressivas e calor excessivo.

Por que é tão comum isso ocorrer?

A tricologista também finaliza reforçando o motivo disto ser comum durante a fase do pós-parto em tantas mulheres e conta qual a estimativa que a condição costuma durar: "Praticamente todas as mulheres passam por uma queda de cabelo no pós-parto, em maior ou menor grau. O fenômeno é natural, ligado às alterações hormonais, e não depende da genética ou de cuidados capilares. Famosas e pessoas públicas falam mais sobre isso porque a mudança estética é visível e impactante, principalmente em quem vive da imagem. É comum as pacientes se assustarem, mas a queda costuma se normalizar entre 6 a 12 meses após o parto."

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DE LUCY RAMOS NAS REDES SOCIAIS: