  Bem-estar e Saúde
  2. Lucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'
Bem-estar e Saúde / CUIDADOS

Lucy Ramos perde cabelos após gravidez e especialista alerta: 'Não há como evitar'

Lucy Ramos mostrou uma forte queda de cabelos após dar à luz; a tricologista Danielle Gitti explicou o motivo disto ocorrer e fez um alerta

Danielle Gitti
por Danielle Gitti

Publicado em 03/09/2025, às 12h05 - Atualizado às 12h06

Lucy Ramos
Lucy Ramos enfrenta perda de cabelos; tricologista explica o motivo - Reprodução/Instagram

Lucy Ramos (42) mostrou no final de agosto em suas redes sociais que enfrenta uma forte queda de cabelos após dar à luz a Kyara, de quatro meses, fruto do casamento com Thiago Luciano. A atriz desabafou: "A maternidade já levou meu sono, agora chegou levando os fios também. A queda capilar no pós-parto chegou com tudo por aqui". A tricologista Danielle Gitti explicou e alertou para o caso.

Por que os cabelos caem na gravidez?

A tricologista e farmacêutica explica que isso ocorre devido os hormônios que a gestação aumenta no corpo: "A queda capilar pós-parto é chamada de eflúvio telógeno pós-parto. Durante a gravidez, os altos níveis de estrógeno e progesterona prolongam a fase de crescimento dos fios (fase anágena). Isso faz com que os cabelos fiquem mais cheios e fortes. Após o parto, esses hormônios caem rapidamente e muitos fios entram na fase de queda (telógena). O resultado é uma queda difusa e acentuada, mas temporária."

Tem como evitar?

Danielle também alerta: "Durante a gestação: não há como evitar totalmente, porque é um processo fisiológico. Mas uma alimentação equilibrada, suplementação correta (ferro, vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina D) e acompanhamento médico ajudam a fortalecer os fios."

A profissional explica que, após a gestação, existem alguns cuidados para seguir e que podem ajudar a conter a queda, sendo estes:

  • Suplementação nutricional adequada (sob prescrição);
  • Uso de tônicos e loções capilares estimulantes;
  • Manutenção da saúde do couro cabeludo (shampoos antiqueda e massagens suaves);
  • Evitar químicas agressivas e calor excessivo.

Por que é tão comum isso ocorrer?

A tricologista também finaliza reforçando o motivo disto ser comum durante a fase do pós-parto em tantas mulheres e conta qual a estimativa que a condição costuma durar: "Praticamente todas as mulheres passam por uma queda de cabelo no pós-parto, em maior ou menor grau. O fenômeno é natural, ligado às alterações hormonais, e não depende da genética ou de cuidados capilares. Famosas e pessoas públicas falam mais sobre isso porque a mudança estética é visível e impactante, principalmente em quem vive da imagem. É comum as pacientes se assustarem, mas a queda costuma se normalizar entre 6 a 12 meses após o parto."

Leia também: 7 produtos indicados para combater a queda de cabelo

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DE LUCY RAMOS NAS REDES SOCIAIS:

Danielle Gitti

Danielle Gitti (CRF 59443-1) é Farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde. Apaixonada por promover cuidado e o bem-estar dos pacientes, ela se especializou em tricologia, uma área que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo. Como docente há mais de 8 anos, Danielle  compartilha seu conhecimento com alunos e profissionais da saúde, contribuindo para a formação de uma nova geração de especialistas. Sua abordagem integrativa combina ciência, estética e cuidado personalizado, buscando sempre resultados que melhorem a autoestima e a qualidade de vida de seus pacientes. Danielle é tambem empresária e empreendedora CEO da Cabeloz e atual Presidente da Farmacann.

lucy ramos

