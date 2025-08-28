7 produtos indicados para combater a queda de cabelo

A CARAS Brasil conversou com uma especialista e indica sete produtos que podem ser usados no combate contra a queda de cabelo; confira
Publicado em 28/08/2025, às 15h25
A queda de cabelos é uma condição que afeta diversas pessoas ao redor do mundo. Além de afetar o couro cabeludo, a autoestima também acaba sendo afetada durante o processo. A CARAS Brasil conversou com a farmacêutica estética e tricologista Danielle Gitti e lista abaixo sete produtos que são indicados para manter os fios fortes e evitar que a queda aconteça.
Um ponto bem importante, antes de listar, é que antes de usar qualquer uma das opções abaixo, deve-se consultar um tricologista para entender a necessidade e se seria apropriado para cada caso. Outro ponto que a profissional alertou é que as orientações são reforçadas no caso de gestantes e lactantes.
1. Shampoos fortalecedores com cafeína, biotina ou pantenol
O uso destes produtos são indicados pois estimulam o couro cabeludo e fortalecem o fio, podendo ser encontrados no mercado e com boas marcas a partir de R$ 69,00.
2. Tônicos capilares com minoxidil
Após avaliação médica, o produtor pode ser liberado pelo médico e prolonga a fase de crescimento do fio, auxiliando o couro cabeludo e aumentando o volume capilar. Em mulheres grávidas, geralmente o produto é liberado após a amamentação.
3. Suplementos de biotina
Os suplementos deste tipo são encontrados em diversas farmácias e lojar onlines. Segundo Daniella, são importantes para a síntese de queratina e fortalecimento dos fios, sendo uma ótima opção para combater as quedas capilares.
4. Suplementos de ferro
Os suplementos de ferros tem uma indicação própria e são mais utilizados em casos de deficiência e corrigem a anemia do paciente, que é um dos fatores que podem agravar a queda.
5. Ômega-3 e vitamina D
Estes suplementos podem ser usados diariamente e ajudam na saúde dos folículos e controle da inflamação corporal.
6. Shampoos suaves antiqueda
Os shampoos focados na queda capilar auxiliam na luta contra a condição e estimulam a microcirculação local. Os mais indicados são os que contém extratos vegetais como jaborandi, alecrim ou gengibre.
7. Máscaras ou ampolas com queratina e aminoácidos
Outras opções são produtos aplicados diretamente sobre os fios, como máscaras ou ampolas. Contendo queratina e aminoácidos essenciais, eles repõem massa capilar, reduzindo a quebra.
Leia também: Especialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NAS REDES SOCIAIS:
Ver essa foto no Instagram
Inspirações!
O anel de noivado de Taylor Swift é um sonho: veja onde encontrar modelos parecidos no Brasil
MUNDO FITNESS
5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas
|Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
|Zé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
|Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
|7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
|Duda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
|Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
|Fabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
|Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
|Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas