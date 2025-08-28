7 produtos indicados para combater a queda de cabelo

A CARAS Brasil conversou com uma especialista e indica sete produtos que podem ser usados no combate contra a queda de cabelo; confira

A queda de cabelos é uma condição que afeta diversas pessoas ao redor do mundo. Além de afetar o couro cabeludo, a autoestima também acaba sendo afetada durante o processo. A CARAS Brasil conversou com a farmacêutica estética e tricologista Danielle Gitti e lista abaixo sete produtos que são indicados para manter os fios fortes e evitar que a queda aconteça.

Um ponto bem importante, antes de listar, é que antes de usar qualquer uma das opções abaixo, deve-se consultar um tricologista para entender a necessidade e se seria apropriado para cada caso. Outro ponto que a profissional alertou é que as orientações são reforçadas no caso de gestantes e lactantes.

1. Shampoos fortalecedores com cafeína, biotina ou pantenol

O uso destes produtos são indicados pois estimulam o couro cabeludo e fortalecem o fio, podendo ser encontrados no mercado e com boas marcas a partir de R$ 69,00.

2. Tônicos capilares com minoxidil

Após avaliação médica, o produtor pode ser liberado pelo médico e prolonga a fase de crescimento do fio, auxiliando o couro cabeludo e aumentando o volume capilar. Em mulheres grávidas, geralmente o produto é liberado após a amamentação.

3. Suplementos de biotina

Os suplementos deste tipo são encontrados em diversas farmácias e lojar onlines. Segundo Daniella, são importantes para a síntese de queratina e fortalecimento dos fios, sendo uma ótima opção para combater as quedas capilares.

4. Suplementos de ferro

Os suplementos de ferros tem uma indicação própria e são mais utilizados em casos de deficiência e corrigem a anemia do paciente, que é um dos fatores que podem agravar a queda.

5. Ômega-3 e vitamina D

Estes suplementos podem ser usados diariamente e ajudam na saúde dos folículos e controle da inflamação corporal.

6. Shampoos suaves antiqueda

Os shampoos focados na queda capilar auxiliam na luta contra a condição e estimulam a microcirculação local. Os mais indicados são os que contém extratos vegetais como jaborandi, alecrim ou gengibre.

7. Máscaras ou ampolas com queratina e aminoácidos

Outras opções são produtos aplicados diretamente sobre os fios, como máscaras ou ampolas. Contendo queratina e aminoácidos essenciais, eles repõem massa capilar, reduzindo a quebra.

