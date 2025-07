Luciana Gimenez vai à emergência de hospital durante viagem ao Japão: 'Aqui estou eu'

A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para compartilhar que precisou ir à emergência de um hospital durante sua viagem ao Japão

A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Nesta quarta-feira, 02, a artista relatou que precisou ir à emergência de um hospital durante sua viagem ao Japão.

Na publicação, ela compartilhou alguns regisros da unidade médica. No entanto, ela não deu detalhes do que aconteceu. "Depois explico para vocês... Agora que tudo melhorou, aqui estou eu", disse ela ao gravar o local.

Antes de ir ao hospital, ela mostrou que visitou o Gotokuji Temple, tradicional templo budista em Tóquio, na companhia do filho caçula, Lorenzo, de 13 anos.

Luciana Gimenez vai ao hospital durante viagem no Japão — Foto: Reprodução/ Instagram

Cirurgia de Luciana Gimenez

Em março, a apresentadora Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência em um hospital de São Paulo. A estrela estava internada há alguns dias e precisou realizou uma correção de uma hérnia de disco cervical.

Nas redes sociais, Luciana Gimenez tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. “Passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência mas está tudo certo e já estou me recuperando direitinho. Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento! Acho que curti tanto o carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né?", disse ela.

Que completou: "Mas faz parte! Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do ‘after' do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido! Estou na mão de uma ótima equipe médica! O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos!", afirmou.

