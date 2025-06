Luciana Gimenez revela como é a relação com Mick Jagger e ex-marido: 'Dei sorte'

Luciana Gimenez contou como é sua relação com Mick Jagger, com quem teve seu primogênito, e com Marcelo de Carvalho, que ganhou seu segundo herdeiro

A apresentadora Luciana Gimenez falou sobre sua relação com seus ex-companheiros. Em entrevista ao programa Provoca, comandado por Marcelo Tas, que vai ao ar nesta terça (17), na TV Cultura, ela contou como é sua relação com Mick Jagger, com quem teve seu primeiro filho, Lucas, e com Marcelo de Carvalho, que ganhou seu segundo herdeiro, Lorenzo.

Ao falar sobre o cantor Mick Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência. “Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo”, detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou : “Eu dei sorte com os pais dos meus filhos”

Ainda durante o programa, a convidada contou que já descobriu uma traição. “Quem que não toma chifre nessa vida? Já dizia: chifre é para o animal não ficar desprotegido (...). Mas a ideia de chifre para mim é uma ideia diferente (...). Eu acho que o seu corpo você que manda. Mas quando você expõe o outro ao ridículo, aí não é mais o chifre. É falta de respeito (...). Então, eu acho que tem dois tipos de traição: tem traição carnal e tem a traição do respeito, da amizade; faz de ridículo, ri da tua cara, todo mundo rindo. Aí, eu acho ruim”, analisou.

Vida amorosa de Luciana Gimenez

No final dos anos 1990, Luciana Gimenez viveu namoro com Mick Jagger e teve seu primogênito Lucas, que está com 26 anos. Depois do romance chegar ao fim, a apresentadora se casou em 2006 com Marcelo de Carvalho, com quem viveu lado a lado até 2018. Em 2023, ela usou as redes sociais para anunciar o fim do namoro com o empresário Renato Breia, com quem estava desde 2021.

Em recente entrevista, Luciana Gimenez destacou que restringe os flertes e existe uma faixa etária mínima para poder se envolver."Eu gosto de homens mais novos, aí aparecem os loucos de 20 anos, aparecem umas pessoas aleatórias... Mas 20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", falou.

